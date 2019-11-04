【逃犯條例】發起公務員反修例集會　顏武周：公務員也有示威自由

反修例風波持續近五個月，由網民成立的「民間記者會」今晚（4日）再開記者會，斥責警方打壓言論及集會自由。上周六（2日）衝突中，一輛消防車被警方催淚彈擊中，消防員下車向警員表達不滿，雙方疑有衝突，其後警方和消防處發表聯合聲明，指理解和尊重彼此工作，會繼續攜手合作。 有聲稱前線消防員在記者會宣讀聲明表達不理解及遺憾，強調若再有同類事件發生，不排除組織更多人員行動升級。

↓↓消防員與防暴警爭論過程↓↓

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顏武周質疑政府是否一視同仁

早前曾發起公務員反修例集會的勞工處二級助理勞工事務主任顏武周，今日以「新公務員工會代表」的身份發言。他表示，同意公務員執行職務應專業和政治中立，但政府並無客觀審視警員有否違法違紀，質疑政府是否一視同仁。對於《人民日報》評論指公務員應秉持政治中立，不能一邊享受政府的高薪厚職，一邊胡作非為，顏武周認為公務員也是人，絕對擁有集會、示威、言論自由，不會因為公務員身份剝奪人權。被問及日後會否參與大「三罷」行動，他指任何方案均會考慮。

警方在多區發射催淚彈清場，經常有市民吸入氣體後身體不適，需急救員或救護員治理。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

記者會邀請來自消防處、海關、入境處和「新公務員工會」的代表發言。

沒露出樣貌、自稱是消防員的「任何仁」，在記者會上指出，前線人員執行職務時被警方不合理、不禮貌對待、多次被未能識別身份的警察阻撓，但高層卻沒有任何支援及指引，甚至因此需要擔心有機會被處分，同時透露消防員及救護員保護裝備十分缺乏。對於有傳政府會利用緊急法組成「特別任務警察」，共約400人消防聯署人員表示完全不能接受，「任何仁」指若成真，堅決不會服從不合理指令。

此外，「任何仁」亦宣讀致香港市民家書，為市民對消防員期望有落差致歉，但強調「要的唔係光環，係對得住消防、救護呢個名專業」，並指「我哋無論幾渺小，必定與民同行」。