【民間記者會】林鄭稱部分訴求不符法治　發言人斥不提法治合理性

民間記者會發言人及七個不同界別，包括土地房屋、社福、醫療、教育、創科、古蹟文物保育及金融業人士，今晚（17日）召開記者會，批評施政報告欠遠景，漠視社會問題的根本，又批評政府對「五大訴求」隻字不提，終只會令政府無法繼續施政。 行政長官林鄭月娥今於Facebook舉行網上直播，再次提及「五大訴求」。她重申已撤回《逃犯條例》修訂，但指香港是法治社會，不能答應不追究犯罪人士，又稱對有人提出解散警隊感到「疑惑」。民間記者會發言人「毛資格」反駁林鄭，批評她隻字不提法治合理性，非常荒謬，強調「五大訴求，缺一不可」。他又質疑，「實施雙普選」如何不符合法治。

民間記者會今晚主要回應新一份施政報告。（余俊亮攝）

民間記者會發言人「毛資格」於記者會開始時指，港人不會因昨（17日）民陣召集人岑子杰遇襲事件而退縮。對於施政報告，他批評政府試圖以「小恩小惠」收買民意，但無視根本的「政制問題」，批評林鄭推出的方針是「斷錯症」。他揚言政府現已無法制衡警察，如同變成「警察國家」。

對於行政長官林鄭月娥今晚於直播中稱，已回應第一個訴求，即「撤回逃犯條例修訂」，又指香港是法治社會，不能答應不追究犯罪人士的說法。「毛資格」批評林鄭回應非常荒謬，強調「五大訴求，缺一不可」。

他指林鄭屢次強調香港是「法治社會」，施政報告中只提港人需守法，但對法治合理性隻字不提，「係對法治社會好大嘅侮辱。」他又質疑第五點訴求，即立即實施雙普選，如何不符合法治社會，「除非佢認為基本法呢個莊嚴承諾係錯誤。」

另外，亦有大量網民留言「解散警隊」，林鄭只回應現已有機制監管警方，直言對有關訴求感到疑惑。「毛資格」指，林鄭只是繼續以現有機制，或監警會加入與政府持相同背景的新成員做法，只是「換湯不換藥」。

民間記者會發言人重申，落實五大訴永是港人邁向理想社會的第一步，偏偏林鄭於施政報告中隻字不提。發言人又指，坊間普遍認為有需要重整警隊，並成立獨立調查委員會；又指要真正解決社會根本問題，需落實基本法賦予的真普選，並強調政府一日不落實五大訴求，一日仍然會缺乏民意認受性，施政就會繼續失效。

民間記者會發言人「毛資格」（左）批評，林鄭隻字不提法治合理性，非常荒謬。（余俊亮攝）

社總副會長：林鄭「充耳不聞」

會上亦有不同界別代表發言，評論施政報告的不足。香港社會工作者總工會外務副會長張志偉指，民意很清晰，惟林鄭「充耳不聞」，而報告亦只是於現有服務「少修少補」。他建議，政府應以現有人口、服務大數據作基礎，按需要制定全港性、區域性和地區性的服務發展計劃。另外，工會要求取消整筆撥款制度，重建高透明度又能實施「同工同酬」、「年資認可」的資助制度。

杏林覺醒發言人黃任匡認為，施政報告欠有遠景的醫療方針，港府政府能量薄弱，宜先回應港人五大訴求建立互信，否則醫療改革只會淪為空中樓閣。對於醫療人手訪面，他認為政府本末倒置，未有計劃挽留本地人手，只打算為引入海外醫生。

資訊科技界選委黃浩華認為，早前示威者質疑智慧燈柱的用途，甚至發起遊行示威，破壞智能燈柱。他認為「科技發展前提是互信」，惟政府未有汲取教訓，不應允五大訴求，又再草率推「智慧城市藍圖2.0」，所有科技政策只儲變成一堆廢話。」

本土研究社研究員楊夏至質疑，政府推出800萬首置，可做九成按揭的措施變相「托市」。（余俊亮攝）

本土研究社：九成按揭「推人上樓接火棒」

本土研究社研究員楊夏至質疑，政府推出800萬首置，可做九成按揭的措施變相「托市」，批評是「推人上樓接火棒」。另外，在無租務管制下大派租津，變相僅業主獲利，促請政府正視房屋炒賣、壟斷問題，實施房屋稅制改革、重設租管。

中西區關注組召集人羅雅寧批評，政府於文物古蹟保育方面「交白卷」，她促請政府應改革文化保育政策，提高對政府及私人擁有的文物建築的保育要求。

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