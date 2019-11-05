【警方記者會】六記者戴貼字頭盔抗議　指採訪被噴胡椒噴劑次數增

警方昨日（5日）舉行記者會期間，6名記者戴上分別貼有「查」、「警」、「暴」、「止」、「警」、「謊」文字的頭盔出席記者會。警方要求六人除下標語不果，最終取消記者會，及後於網上直播向公眾交代相關內容。 昨日有份戴貼字頭盔的《立場新聞》記者陳朗昇接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，行動前有考慮過工作專業，不希望影響公眾知情權，故行動過程沒有影響記者會流程或警方發言，對於被逐感到匪夷所思。他又稱，警察與記者關係僵硬源自前線工作，直斥記者被噴胡椒噴劑的情況越來越嚴重。

陳朗昇指曾擔心在警方記者會上示威公眾知情權受影響，故只戴上貼字頭盔，「無佔用過一分鐘、無影響警方講嘢機會、無影響拍攝、有繼續工作」，對於被驅逐離場感到匪夷所思。他指出近期警方態度有變，「唔會再容許記者喺呢個場口（警方記者會）表達任何意見。」被問及未來會如何處理警方記者會，陳朗昇稱《立場新聞》記者會繼續出席，但不會每天也有示威行動，「有需要時會同行家再傾。」

陳朗昇說，警察與記者關係僵硬源自前線工作，「警員成日好想定義咩係『專業傳媒』，佢哋都無讀過新聞，不能理解。」他稱記者在示威現場工作時，遭警員照燈情況嚴重，而記者被噴胡椒噴劑的次數越來越多。 「胡椒噴劑應該係有暴力場面先用，依家邊個唔聽佢（警員）話就用；有行家中過好多次，噴落黎係好痛，係做唔到野，甚至呼吸困難。」