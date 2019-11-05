【逃犯條例】公開大學校友發起集會　聲援受傷校友趙家賢

太古城中心周日晚（3日）發生警民衝突，一名中年男子涉持刀刺傷至少兩人，並咬斷區議員趙家賢的部分左耳。該男子其後被「私了」，情況一度危殆。 有公開大學學生今日（5日）在校園發起集會，聲援受傷校友趙家賢，高峰時有過百人聚集。有參與集會的學生批評，校長黃玉山未有發聲明關注事件，冀公大人可以站起來對抗暴力行為。

超過一百名公開大學學生今日中午1時許，於校內中銀分行對出空地，高叫「光復香港、時代革命」口號。（鄺曉斌攝）

中午1時許，超過一百人聚集於公開大學中銀分行對出空地，其間高叫「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等口號。

發起學生在發表宣言時表示，周日晚上防暴警察再次擅自進入商場進行搜捕，無視私有產權，而公開大學校友、民主動力召集人兼太古城西區民主黨議員趙家賢在太古城中心遇襲，部份左耳被咬下嚴重受傷。對此，公大學生強烈譴責暴徒的暴戾，以及譴責警方選擇性執法。

胡志偉及集會人士為受傷科大學生默站一分鐘。（鄺曉斌攝）

發起學生強調希望公大人可以站起來，對抗暴力行為，保護熱愛和平的每一位公大香港人。

民主黨主席、立法會議員胡志偉亦有出席集會，他發言期間表示，政府不回應民意，令目前進入死局，令運動正逐步進入長期抗爭。他提醒必須吸取過往教訓，例如不要被共產黨分化泛民主派或抗爭陣營，不同戰線均要同時展開，區議會選舉投票亦是其中一項抗爭工具。

民主黨主席、立法會議員胡志偉亦有出席公開大學集會。（鄺曉斌攝）

有學生在發言期間落淚及情緒激動，該學生指自己已被捕，他在抗爭前線看見很多人甫射催淚彈就後退，質疑胡志偉「不受傷、不流血、不被捕」是否仍然適用。該學生亦不滿胡在發言間鼓吹選舉，他在發言後隨即離場，部分學生報以掌聲。

此時有學生站出為胡志偉辯護，他希望大家不要忘記6月12日金鐘衝突時，胡曾在密集催淚煙中大叫「我要見指揮官」的場面。

集會大致和平，未有發生任何衝突，但未見有校方人員阻撓或出席發言。

校長黃玉山、副校長關清平及副校長唐創時上月曾到賽馬會校園3樓平台與學生會面，黃玉山當日指，校方已經聘請多4名保安，以保證學生安全。又指多次與警方開會，表明校方態度，若警員需進入校園，必須說明原因，並提供搜查令及委任證。