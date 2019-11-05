【樹仁集會】學生聲援被催淚彈撃中義務急救男生

反修例風波持續，香港樹仁大學今日（4日）有超過100名師生，於中午12時在校內圖書館大樓地下舉行集會，以聲援過去周日（2日）港島區爆發衝突期間，一名懷疑遭警手擲式催淚彈擊中、現就讀樹仁大學輔導及心理學系一年級的義務急救員。 有就讀新聞與傳播學系的學生認為校方就事件的處理方法，有回應學生要求。惟她認為今次事件責任在於警方，建議校方可針對警方行為作嚴厲譴責；她亦對該系系主任梁天偉未有譴責警方行為感到傷心。

樹仁去信警方 要求7日內交代學生被催淚彈擊中受傷事件

周日（2日）一名在銅鑼灣的義務急救員，於警方進行驅散期間，懷疑遭警發射的催淚彈擊中，其背部大面積燒傷、脫皮，其後證實三級燒傷，脊髓有移位狀況。（資料圖片 / 李智智攝）

樹仁大學有超過100師生，於中午12時在校內圖書館大樓地下舉行集會，有學生掛起「聲援同學、譴責警暴」橫額，亦有學生手持該學生學生受傷時，以及新聞與傳播學系系主任梁天偉近日接受訪問的電視截圖。另外，現場有學生在圖書館大樓外製作「連儂牆」，聲援懷疑遭警手擲式催淚彈擊中的同校學生。

有學生代表發表講話，並有該受傷同學的友人代表發言。他們於集會期間高呼「解散警隊、刻不容緩」、「香港警察、知法犯法」等口號，譴責警方「濫暴」，並促請警方回應事件，並就事件作出道歉。

樹仁大學有超過100師生，在校內圖書館大樓地下舉行集會，聲援被催淚彈擊中的義務急救男生，有學生掛起「聲援同學、譴責警暴」橫額。（張浩維攝）

就讀樹仁大學新聞與傳播學系三年級的梁同學表示，希望透過參與集會，嚴厲譴責「警方濫用暴力」。她續言，近日反修例運動中，見警方發射催淚彈的距離越來越近，甚至由高處發射催淚彈，均是「違規」，希望校方能更嚴厲譴責警方。

梁同學亦指，知道校方曾探望受傷同學，並去信警務處處長，要求警方就事件提供更多資料。她認為校方就事件的處理方法，有回應學生要求，惟今次事件責任明顯在於警方，建議校方可針對警方行為作嚴厲譴責。梁同學續言，希望警方能夠承認錯誤，不再在記者會上「包裝」警方行為。

對於新聞與傳播學系系主任梁天偉接受傳媒訪問時，形容記者「搗亂」警方記者會的說法，梁同學直言「其實都唔震驚㗎喇」，她認為梁天偉身為新聞與傳播學系的系主任，理應教導學生明辨是非。惟現時記者受警方無理對待，如拘捕記者、惡意對待記者等行為下，梁同學批評梁天偉不但未有譴責警方行為、未有保護記者，反而在傳媒上指責記者，認為非常傷心。

就讀樹仁大學社工學系一年級林同學（左一）批評警方現時放催淚彈「已經變到慣常，仲要佢（警察）係唔係都放，呢樣嘢係唔能夠接受」。（張浩維攝）

另外，就讀樹仁大學社工學系一年級林同學亦表示，希望透過參與今日集會，聲援受傷的同學。他批評警方現時放催淚彈「已經變到慣常，仲要佢（警察）係唔係都放，呢樣嘢係唔能夠接受」。就校方曾就事件發出譴責警方暴力的聲明，林同學指即使未必能立即追究責任，但校方譴責至少能夠幫助事件。

林同學又指，希望警方不再以4點例行記者會「解釋咁樣放催淚彈係合理嘅，又或者咁樣驅散係合理嘅」。另外，楊同學續言希望透過集會，能讓受傷同學知道學校有人與他同行。他認為整場反修例運動中有不少人受傷，「佢哋或者會覺得孤單，今日集會起碼可以令佢哋知，我哋係同佢哋同行」。

有戴黑色口罩的校友發言時，感謝學校當年帶給他希望，「以前跟足校監、校長指引，唔好參加政治活動。但現在已經唔係學生行出去，而係政權打到嚟。」他又指，樹仁一直是他的後盾，希望學校日後繼續是大家的後盾。

集會中，有社會系教授公開發言，形容警方發射催淚彈，燒傷的不單止是該受傷的同學，「而係整個香港」。他呼籲老師應「站出來」聲援學生。

上周六（2日）的港島區示威中，一名年僅18歲的義務急救員背部被警方的催淚彈擊中，背部大範圍燒傷、甩皮。當晚近7時，警方於波士富街及羅素街交界發射多枚催淚彈，其中一枚催淚彈於半空爆開，落在義務急救員背部、受傷倒地，背部大範圍燒傷，左手手指遭灼傷。事後證實該名義務急救員是樹仁大學的學生。

該名急救員的團隊昨（4日）透過立法會議員鄺俊宇發表聲明，指受傷的隊員仍然留醫，現時情況穩定，暫未需要做手術。他們指，當時催淚彈在該急救員的頭部上方爆開，而現場只有少量街坊、記者及急救員，嚴厲譴責警方以極不負責任的方式使用催淚彈。

香港樹仁大學副校監胡懷中早前曾探望受傷學生，並表示會去信警務處處長，要求提供有關事件的一切資料，以釐清事實，作進一步後續跟進。另外，樹仁大學學生會早前亦就事件發聲明，表示傷者是其一年級生，並對警方暴行予以最強烈譴責。