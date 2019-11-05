公共洗手間乾手機含菌總量位居第二　女廁較男廁潔淨

平日如廁後潔手保持衛生，但有沒有想過潔手設備可能是抗藥細菌溫床？理大一項研究發現，公共洗手間的潔手衛生設備上有52種細菌，部分細菌如大腸桿菌、 奇異變型桿菌有機會令人感染疾病。另外，在分離的葡萄球菌中，超過八成對至少一種一線抗生素具抗藥性。 研究又發現，在眾多設施中，洗手間內側門把細菌總含量最高，其次則是噴射式乾手機。團隊指出，3種黃金葡萄球菌菌株旨是由男性洗手間採得。此外，女性洗手間的潔淨程度比男性洗手間高。

研究於2017年進行，從本港55個公共洗手間採集樣本，其中28間為女廁，27間為男廁。研究將55個洗手間分為三組，分別是第一組有11個位於街市、公園和碼頭；第二組有36個位於運動場、公共圖書館和一般商場；第三組則是8個位於五星級酒店和大型高級商場等。

理大一項調查發現，公共洗手間的潔手衛生設備上有52種細菌，部分會令人感染疾病。（資料圖片／曾雪雯攝）

理大一項研究發現，公共洗手間的潔手衛生設備上有52種細菌。（黃詠榆攝）

大腸桿菌或致尿道病 逾八成葡萄球菌具抗藥性

大部份屬正常人類菌類群的一部分，通常不會令健康人士生病。惟部份菌株則對人類具致病性，如大腸桿菌、奇異變型桿菌和腐生葡萄球菌是常見尿道病原體。金黃色葡萄球菌更是引起社區性皮膚和軟組織感染最常見的成因。

另外，根據樣本的抗生素敏感性測試結果，超過八成葡萄球菌對至少一種一線抗生素，具有抗藥性。當中23%更同時對至少三種抗生素有抗藥性，盤尼西林、紅黴素和克林黴素是常見組合。