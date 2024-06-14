雪櫃要是用久了，又沒有定期清洗難免會有一陣難聞的味道，日積月累下連雪櫃門也不想開！其實有不少方法都有助雪櫃除臭，而且方法簡單天然，不怕令雪櫃食物受影響。



雪櫃為什麼會臭？

什麼原因令常開的雪櫃發臭？答案是細菌作怪！雖說雪櫃的功效是保存食物，抑制常溫細菌的生長，但對一些嗜低溫的病菌如流感病毒、大腸桿菌、沙門氏菌等來說，雪櫃的低溫環境仍是其繁殖的溫床。

細菌在生存繁殖的過程中會產生許多氣體，如甲烷、硫化氫、甲硫醇等發臭氣味。當細菌群長到一定大的時候，散發的氣體也會更濃烈。最後因為多種臭氣體混合，而令雪櫃產生更難聞的異味。

儘管雪櫃可抑制細菌生長，但一些嗜低溫的病菌如大腸桿菌、沙門氏菌等病菌低溫環境仍是其繁殖的溫床。（Gettyimages／視覺中國）

最常的去除雪櫃異味的方法當然是放已切開的檸檬，不過有時候檸檬也不能將雪櫃的異味完全吸走。事實上，雪櫃除臭的方法有很多種，總有一個會幫到你！

按圖看8大雪櫃天然除臭方法：

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雪櫃天然除臭8大方法

1. 醋鹽水清潔內部

醋、鹽、水以比例1:2:3調勻，便可用作清潔雪櫃，白醋既可除臭清除黏附在雪櫃內部的食物微粒，鹽亦可消毒，可謂一舉兩得。

2. 牙膏刷洗門邊

雪櫃門邊是大家經常忽略的地方，可以用牙膏牙刷清洗，完成後用濕布抹淨。

3. 咖啡渣吸味 用前多做1步

咖啡渣有吸味功效眾所周知，可以塞進鞋中，吸濕除味，放進雪櫃中也有同樣功效。將咖啡渣放進一個空盒，在開口處用紙巾覆蓋，再用橡皮筋束口即成。

由於咖啡渣含有水分，放久後會容易發霉。使用前，必須將咖啡渣放進微波爐叮約一分鐘，以散走水分，如看到咖啡渣顏色轉淺即可使用。

4. 白醋微酸性助吸濕

由於白醋具有吸濕能力，有效吸走雪櫃內的濕氣。此外，其屬性微酸，有效中和帶微鹼性的食物微粒。將白醋倒進容器再放入雪櫃即可。

雪櫃裏的食物擺放整齊便不容易滋生細菌。（視覺中國）

5. 梳打粉弱鹼性 中和酸性化學物

跟白醋一樣，有強力的吸附及吸濕能力，可以令食物微粒黏附在梳打粉上及吸走因濕氣產生的異味，達到除臭效果。跟白醋不同的是梳打粉屬性為弱鹼，可以中和帶酸性的化學物。同樣地將梳打粉進容器再放入雪櫃即可。

6. 竹炭吸走食物微粒

因竹炭表面有多個微細小孔，令其吸味能力比木炭強，可以大量吸走食物微粒。除了可用在鞋櫃及衣櫃，也可以用於雪櫃。把適量竹炭碾碎，裝在布袋中放置雪櫃。市面上亦有不少品牌出了雪櫃專用的除臭竹炭，使用更方便。

7. 茶葉吸濕吸異味 曬乾反覆用

具有吸濕吸異味的功能，而且用後一個月可放置於陽光下曝曬，反覆使用。而且茶葉包細小，方便放在不同層格。

8. 善用密封盒防異味散出

未吃完的食物，應把食物儲存在密封的盒裏，阻止食物微粒出走。另外，萬一食物變壞了，亦不會在雪櫃中散出臭味。

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