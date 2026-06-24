百潔布細菌｜百潔布內藏362種細菌　消毒除臭+保養百潔布5大貼士

百潔布細菌｜百潔布是洗碗的最佳幫手，有了它令清潔碗碟中的污漬更容易。不過市面上的百潔布有好多種，用得好就當然清潔輕鬆，但用錯了，有機會破壞廚具碗碟！而且百潔布隙孔眾多，容易暗藏大量細菌，到底應該如何清潔、除臭及消毒呢？



百潔布5大種類

清潔及消毒百潔布前，先要了解自己需要的百潔布款式。市面上的選擇有很多，各有不同功效，可以先從觸感判斷。一般刮除污漬能力愈高，百潔布的手感會愈硬愈粗；刮除強度愈低，手感則愈軟愈腍。

按圖看5種百潔布及適用性：

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1. 海綿百潔布

雙面皆有厚度的海綿，質地柔軟、不會留下刮痕。有時一面會有少少砂質，但質地仍柔軟、所以兩面皆適合清潔碗碟。

2. 綠色百潔布

薄薄綠色一片的是我們常見的一款百潔布，由於質地有少許粗硬，所以清潔效果好。不過不建議使用在怕刮的碗碟瓷器上，因為會刮花表面後產生隙罅，容易滋生細菌，建議用於清潔廚具。

3. 雙面百潔布

不論家庭或公司的茶水間也不難發現它的蹤影，一般都是一面是黃色海綿、一面綠色百潔布。黃色海綿主要是用作起泡、搓洗，清潔力較弱；綠色百潔布主要是用作清除污垢，可是綠色的那一面不建議用於易刮傷的廚具上如易潔鑊，因為會令塗層有損。

百潔布用法｜海綿非用來洗碗？3M教真正用法！1招徹底清洗百潔布

4. 木漿海綿百潔布

木漿海綿百潔布的表面有明顯的隙孔，比海綿薄身。跟海綿一樣吸水力強、質地柔軟，能深入一些死角位，適合簡單清潔碗碟。

5. 鋼刷

鋼刷是刮除污漬最強的一種，適用於解決鐵盤、燒烤架、鍋底的嚴重燒焦、頑漬的好幫手，但日常用的廚具如易潔鑊、不鏽鋼鍋便不宜使用。

你用開那一款百潔布？（Pixabay）

百潔布藏362種細菌

別以為百潔布每天使用時都會加入洗潔精便很乾淨，因為內藏食物的油漬、殘渣之外，長期沖洗也讓內部的孔隙暗藏了大量的細菌。根據美國亞利桑那大學公共衞生、環境科學和免疫學教授、微生物學家Charles Gerba的調查指在數百個家庭收集海綿樣本後，發現有15%海綿更藏有沙門氏菌，所以定期清潔是必須的！

一塊百潔布洗碗碟、鋅盆、廚具不難想像內藏多少細菌！（網上圖片）

按圖看保養百潔布5個貼士：

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廚房抹布也要消毒除味！

除了百潔布外，廚房抹布也是細菌容易滋生的地方，而且用久後會有一陣怪味難以清除。原來只要用2樣物品便可以輕鬆除味！

按圖看廚房抹布消毒除味3步驟：

1. 準備一個鍋，倒滿清水，把抹布放進去，加入適量的梳打粉（約1-2湯匙），稍微混勻。

2. 用中火慢慢將水煮滾，煮到完全水滾狀態，待2-3分鐘，將抹布撈出。

3. 用清水將抹布清洗一次，晾乾完成。

抹布建議3天便清潔消毒一次，使用過的容器也徹底清潔。



資料參考：《如何清洗你家的臭抹布？》/ CNN