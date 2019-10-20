【逃犯條例】阿叻陳百祥回應「一早開槍論」：我支持百萬人遊行

日前藝人「阿叻」陳百祥到屯門警署慰勞警員，更說「如果我做警務處長就好了，兩個月前已經開了真槍，好快解決。」片段曝光後，不少人嘩然。 他接受《香港01》記者電話訪問，回應言論：「可能係向天開槍，止到暴就得喇，唔係話開槍去殺人」，又認為10月1日警察向示威者開槍，因為不知道襲警的武器是什麼，「唔開槍係佢傻」，更撐八九民運解放軍開槍有道理。 但被問到政府無回應和平遊行的市民訴求，示威才逐步升級，他就說支持6月16日200萬人遊行，只是沒有到現場，但質疑現時示威已經變質，不明白年輕人追求的所為何事，覺得他們被洗腦。一直撐警的他，認為警察克制，不反對事情完結後成立獨立調查委員會，亦說自己並非盲目撐警，「如果警察捉你進去亂打你，我也覺得暴力。」

陳百祥日前到屯門警署慰問警察，直言「如果我做警務處長就好了，兩個月前已經開了真槍，好快解決。」（網上圖片）

「我話開真槍係鼓勵下佢哋啫」

向來為撐警中堅分子的藝人陳百祥，於近月因反逃犯條例引發的警民衝突中，高調支持警隊，並於7月舉行的「守護香港大集會」，譚詠麟、鍾鎮濤、梁家輝與肥媽等跟阿叻同場撐警。日前在屯門警署大派咖啡奶茶為警員打氣，向在場警員說「如果我做警務處長就好了，兩個月前已經開了真槍，好快解決。」在場警務人員以笑和應，片段曝光後令不少人嘩然。

陳百祥周六（19日）接受《香港01》電話訪問，他承認近日到不同區域的警署大派「福利」，支持警員用克制的暴力，止暴制亂：「我話開真槍係鼓勵下佢哋啫，你估我叫佢哋亂開咩？如果係就（事件）完咗啦，𠵱家仲係咁就點解呢？因佢哋克制嘛！」

藝人陳百祥近日到警署大派飲品，指是鼓勵警員「希望同警察打氣對你哋（暴力示威者）好啲！」（網上圖片）

回應開槍論：「可能是向天開槍，唔係話開槍殺人」

對於現時警方的做法，陳百祥認為非常克制，指自己只是普通市民，對警務處處長不表任何評價，又認為示威者暴力升級，開槍有理，「𠵱家夠晒亂啦！殺警、插頸喎，掟氣油彈去警身上喎……警員日日出街俾你打，日日被人埋伏，全世界無地方係咁。你試下，喺美國、法國，佢哋對露宿者都打幾十槍呀！」

之後陳百祥又認為警員是應「向天開槍」示警，「可能是向天開槍，止到暴就得喇，唔係話開槍去殺人」，又認為10月1日警察向示威者開槍，他說當時警察是向示威者的膊頭開槍，不是心口，但當記者指出傷者中槍距離心臟兩厘米時，他認為是因為警員不知道當時施襲的武器是什麼，「唔開槍係佢傻」。他直言除了開槍，想不到止暴的方法。

記者翻查陳百祥所指出美國有關警員對露宿者開槍的新聞，相信是2015年3月，洛杉磯的市中心貧民區至少三名警員對一名綽號「Africa（非洲）」的露宿者庫南（Charly "Africa" Keunang）連開五槍將其擊斃，事件曾引發大批市民不滿，抗議警察開槍濫殺。當地政府隨即將有關警員停薪留職調查，及後經過獨立調查，裁定「Africa」的確伸手取走官員槍械，警官做法屬自衛行為。

但由於庫南於事件中不幸過身，去年5月洛杉磯聯邦陪審團裁定，兩名涉案警察要為死者的死亡負上責任，其中警察馬丁尼茲（Francisco Martinez）被裁定以不合理的武力對付庫南，而他的上司塞德（Chand Syed）未加阻止，政府最終向庫南的家屬支付近200萬美元賠償金和解。

藝人陳百祥近月高調支持警隊，並於7月20日「守護香港大集會」活動當司儀。（資料圖片 / 葉志明攝）

認同「八九六四」開槍 反問「五四運動啱咩？」

陳百祥認為，示威者武力升級，警方才逐步升級武力，從催淚彈到橡膠子彈，最後要開真槍。他堅持認為開槍時解決方法，又以1989年北京以解放軍武力清場做例子，「開槍囉，如果八九民運唔開槍，𠵱家我哋中國分裂晒，我哋好似俄羅斯、烏克蘭、車臣咁啦！大家想咁咩？Looking back（回望）歷史，五四運動啱咩？」他質疑五四運動，只有亦說「八九六四」時，有到跑馬地聲援學運。

事實上，解放軍在六四清場，並無如陳百祥口中的香港警察先用橡膠子彈再逐步升級武力至實彈，而是在6月3日深夜至4日凌晨，解放軍在天安門廣場外直接以實彈清場。而「五四運動」，是1919年北京學生不滿當時的北洋政府在一戰後的巴黎和會未能捍衛國家利益，提出「民主與科學」，今年運動100周年，中共總書記習近平在紀念大會上提出「新時代中國青年要繼續發揚五四精神。」

近月多於發生的警民衝突中，「警棍」是其中一項較低武力的止亂方式，陳亦對警員應付示威者的方法，有一套看法，又認為警員做法克制。（資料圖片/鄭子峰攝）

不反對獨立調查 但現時事情未完

反修例的示威衝突持續多個月，民間不斷提出「五大訴求」，包括撤回修例、徹查警暴、雙普選等要求，但陳百祥認為，《逃犯條例》已被撤回，理應解決了相關問題。記者問他對成立獨立調查委員會的看法時，他又不反對做法，但認為現時事情未完，「咁咪只會查警察，你覺得暴徒會自己上去俾你查咩？」

「如果警察捉你入去、亂咁揼你，我都覺得係暴力」

不少人認為警察有不合理或不合法使用武力，多個民意調查都指，警隊評分創新低，對於獨立調查或徹查警察暴力的訴求，已經超過撤回修例本身。但陳百祥認為，自己並非偏聽，亦非只看自己服務的無綫電視，「我有now，我有Cable（有線），我睇三部電視，唔會三個電視都播假㗎！我唔係幫TVB喎，我又唔識新聞部！」他強調自己會留意不同人士的看法，收看不同新聞網，又會看連登。

陳百祥又反駁盲目撐警的指控，「我唔會亂咁、盲撐任何警察，如果警察捉你入去、亂咁揼你，我都覺得係暴力，都唔啱嘅。」

10月1日的警民衝突中，荃灣有年輕示威者心口中槍倒地，問到陳百祥對於有警員向示威者近心口位置開槍，做法是否適合時，陳說，「警員只係射膊頭啫！」（資料圖片 / 梁煥敏攝）

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200萬人遊行「我冇去我都支持」

但被問到政府無回應和平遊行的市民訴求，示威才逐步升級，一直公開撐警的陳百祥，說不反對任何和平示威，更說支持6月16日的200萬人大遊行，「200萬人出嚟嗰時，怨氣很深，係話畀政府知你做錯咗。咁樣一啲問題都冇喎，我冇去我都支持喎。」

「唔關我事㗎 我唔坐地鐵㗎」

但他反對任何形式的暴力，又反問是否200萬人都支持「暴徒」。「難聽啲，係唔關我事。第一，我冇細路；第二，你哋再亂都唔關我事，我唔坐地鐵㗎，我退咗休㗎，我乜都唔使做㗎！我點解要咁多口去撐警察，係因為我覺得你哋被人矇騙。」他更指學生被老師煽動，又點名指香港大學法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏、香港大學法律學院副教授戴耀廷等人是「誤人子弟」。

直斥政府無能

對於四個多月示威衝突未有平息，陳百祥直言政府無能，「我都覺政府無能喎，我撐警之嘛，佢無能我都無辦法㗎！可能政府無能或有其他原因，我就覺得已經好好啦！香港乜都頭三名，要同烏克蘭比？無嘢嘛？」