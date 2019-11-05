浸大學生記者鄧澤旻憶述採訪被控公眾地方行為不檢　保留追究權利

浸大新聞系三年級生鄧澤旻周日（3日）代表浸大編委會到太古城中心採訪期間，突被防暴警察拘捕，其後獲准保釋。警方指，該21歲男子涉「公眾地方行為不檢」被捕，他之後獲保釋，要定期到警署報到。 鄧澤旻憶述事發經過時情緒稍激動，指當時在電光火石之間有數名警員將其壓倒，其後有一名未見戴上委任證、白卡或展示警員編號的男便衣警員對他說「新屋嶺玩雞姦好好玩」，令其嚇得手腳抖震，回想時多次指當下十分害怕。仍在保釋的鄧澤旻表示會保留一切追究權利。對於鄧澤旻指便衣警新屋嶺的說法，《香港01》已向警察公共關係科查詢。

鄧澤旻在記者會上憶述周日晚在太古城中心被捕經過。他說當時有佩戴記者證及進行合法採訪，沒有示威舉止，只是拍攝警員由行人天橋衝入太古城廣場。他補充，本來在該隊警員的旁邊拍攝，在進入商場後，警員突然轉向，衝去他的方向，將他推到牆角，強調已即時表明自己是浸大編委記者的身份，又把記者證高舉於額頭位置，讓警員可以清晰看見，但警員都沒有理會。

他說，其後有一名便衣警員，站在與他有一個身位的旁邊，以正常音量向他說出「新屋嶺玩雞姦好好玩」等恐嚇語句。他說，看不到該名便衣警的眼睛，疑被頭盔的反光貼紙所遮蓋，忘記對方有冇帶口罩或蒙面，又稱看不到對方有戴上委任證、白卡或有警員編號，由於新屋嶺扣留中心的新聞屢聽不鮮，鄧擔心進入後有機會無辦法離開，甚至被失蹤或自殺。

警方以「公眾地方行為不檢」將鄧澤旻拘捕。被問及警方拘捕理據，鄧引述對方指當時他曾講一句粗口及大聲叫囂，引致在場人士起哄，但指到警署後獲得合理對待，享有被捕人士應有權利，先於警署內錄口供，其後才可見律師，翌日獲釋前再錄一次口供。至於會否有後續行動，他指會保留一切追究權利，徵詢律師、校方及學生會意見後，再考慮會否向警察投訴科投訴。

鄧澤旻（中）憶述被捕經過時情緒稍激動，直言當時正進行合法採訪，不明白為何突然被捕。（鄭子峰攝）

鄧澤旻望重返前線 記錄歷史

鄧澤旻強烈譴責警方的暴力行為，認為學生記者也同屬第四權，希望警方尊重言論自由，停止針對學生及記者的暴力行為，同時感謝母親十分支持及在其出院後準備禦寒衣物及物資，也感謝校方及學生會的聲援。目前他最希望重返前線，解釋指在今次社會運動期間，學生媒體在報道重大事件，例如10月1日示威者中槍事件，影片是由學生記者拍攝，認為「多一個鏡頭、多一分真相」，希望為時代作見證。

浸大學生會臨時編輯委員會執行編輯鄭卓伶表示，對於警方濫暴及打壓新聞自由深感憤怒，在前線採訪期間受到由言語至肢體暴力，使用胡椒噴霧已成常態，對記者使用武力毫不客氣，抹殺市民知情權。

香港浸會大學新聞系日前發聲明指，中文新聞專修3年級生鄧澤旻，11月3日晚在太古城中心為浸大學生會編輯委員會採訪期間遭警方拘捕。（資料圖片 / 李澤彤攝）

警方被指阻礙採訪、針對記者，署理行政長官張建宗今早回應指，新聞自由是香港的核心價值，新聞媒體的採訪在合理的環境下，應該是盡量方便記者，但往往在這些前線混亂的環境下，的確很難有時事事都盡如人意，又指有正常途徑向警方表達。