【浸大集會】各校學生記者分享：常受催淚彈、胡椒噴霧阻採訪

繼早前浸會大學有學生記者因身上有切月餅餐刀，而被指藏有攻擊性武器被捕後，浸大再有學生記者於示威現場被捕。 浸大學生會日（5日）下午1時，在校內賽馬會廣場舉行「警察肆意濫捕 記者監權監暴」的聲援記者集會，邀請傳媒工作者及多間大學的學生代表，分享近月的前線採訪經歷。

（高仲明攝）

【13:57】 理工大學學生編委代表表示，曾在現場採訪期間，有警員檢查其記者證後，不斷在路上大聲呼喝其名字，指其衝擊封鎖線，但他一直原地未動，認為是有侮辱。他又指，警方作驅散行動時，會多番對準記者發射催淚彈，或噴射胡椒噴劑，他亦試過有催淚彈在其頭上、腳邊炸開的經歷了。他希望大家支持學生記者，令學生記者能無畏無懼報道真相。

【13:30】《立場新聞》記者林彥邦表示，自6月後可見到警方對傳媒態度，已是有系統性針對、攻擊的行為。他指，早前《立場》記者被捕時，遭警員質疑是「假記者」，「公眾地方係無假記者，除非佢用嘅唔係自己嘅記者證，咁係行使虛假文書，係另外一回事。但假記者概念已經被警員隨意指控。」

他又指，現時警方多番以設置封鎖線為由，不准公眾影，絕對是濫權。他續指，現時警方會在驅趕完示威者後，在場只有身穿反光衣的人士時，會特別截查較為年輕的記者，他着學生記者要小心採訪，而大家所作的記錄是有意義的。

立場新聞林彥邦。（高仲明攝）

【13:20】浸大新聞系三年級生鄧澤旻昨日（4日）獲准保釋。警方指該21歲男子涉「公眾地方行為不檢」被捕，已准保釋，本月下旬報到。

浸大編委會學生表示，該學生記者情況穩定，下午5時會親自解釋事件。有男學生憶述曾在採訪期間，向警員展示記者證，惟被對方用手蓋著記者證，更稱看不到記者證，質疑記者身份，並推倒該名學生記者。

記協執委伍立德。（高仲明攝）

本周日（3日）有網民於太古城中心發起人鏈活動，大批傳媒到場採訪。下午5時許，有人塗污商場內的美心集團食肆，隨後大批防暴警察進入商場作驅散並制服多人，其間拘捕《立場新聞》特約攝影記者，及浸會大學新聞系三年級的學生記者，是反修例示威中第二名被捕的浸大新聞系學生。

浸大傳理學院和新聞系昨日（4日）就事件發聲明，指據浸大學生會編委會提供資料，涉事同學當時沒參與示威，亦有配戴記者證。校方促警方尊重學生記者的採訪權益，並強烈呼籲警方釐清事實，並在調查過程中公平合理對待涉事同學。

浸大學生會會長方仲賢。（高仲明攝）