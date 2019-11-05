【派遞黨再現】假黃卡疑騙個人資料　郵政澄清不會要求收件人致電

騙徒手法層出不窮！香港郵政表示，近期網上流傳有市民收到「安排派遞通知」卡，卡上要求收件人致電安排派遞。令市民難分真與假。 過往亦有市民收到類似的黃色通知卡，設計與郵政的「領取通知卡」，並寫有「我們急須將一份重要文件派遞到此地址，請致電下列服務熱線安排派遞」，最底處更表明「非香港郵政發出」，懷疑是不法分子騙取個人資料的手法。

派遞黨再現！香港郵政澄清，從不會向市民派發「安排派遞通知」卡，以要求收件人致電安排派遞。（資料圖片 / 江智騫攝）

香港郵政於本月1日發出通告，指最近留意到網上流傳有市民收到「安排派遞通知」卡，卡上要求收件人致電安排派遞。市民未能知悉該類通知卡是否由郵政發出。

郵政提醒市民，署方不會發出通知卡要求收件人致電，以安排派遞郵件。若郵差未能成功派遞郵件到戶，會向收件人發出「領取郵件通知卡」，收件人可憑卡直接到指定郵政局領件，無需預先致電。

此外，「領取郵件通知卡」上會清楚印有「香港郵政」的名稱及/或相關產品標誌及註明收件人姓名，並會蓋上印章顯示領件郵政局的資料。

署方呼籲，若市民對接獲的通知卡存疑，必須保持警惕，小心查證卡上資料及辨識發卡機構，切勿隨意向他人透露個人資料。

以下為香港郵政常用的「領取郵件通知卡」： 領取掛號郵件通知卡; 特快專遞郵件通知卡; 本地郵政速遞郵件通知卡; 領取包裹通知卡; 領取郵件通知卡; 領取保險/退回/損毀包裹通知卡； 領取欠資郵件通知卡

騙徒的「安排派遞通知」卡，以黃底黑字寫上「如此通知寄出後七日內你不與我們聯絡，該文件便會退回。」（香港郵政提供）

派遞黨騙案過往亦有出現，同樣以黃底黑字的通知卡，寫上「如此通知寄出後七日內你不與我們聯絡，該文件便會退回。」而自稱「派遞部」的職員為查核致電者的身份，會要求市民提供個人資料，如電話、住址等。