「怡中物流」非法出口24噸廢電線、鋁銅廢料　判罰款8.4萬元

「怡中物流有限公司」非法從香港出口廢電線、鋁廢料及銅廢料等廢物到馬來西亞，今日（5日）在粉嶺裁判法院被裁定違反《廢物處置條例》，被判罰款84,000元。

環保署表示，今年八月底收到馬來西亞有關部門通報，指一家香港出口商涉嫌非法出口廢物到當地，隨即展開調查及蒐證，證實涉案出口商於今年四月在未領有環保署署長發出的許可證及未得到馬來西亞有關部門書面批准下，非法運送約共24公噸廢電線、鋁廢料、銅廢料及其他廢料到當地。環保署遂按《廢物處置條例》檢控犯案的出口商。

根據《廢物處置條例》，進出口廢物如廢紙、廢塑料、廢電線及金屬廢料（如鋁廢料及銅廢料）等，必須領有環保署署長發出的許可證，除非該等廢物未受污染，且進出口的目的是為再加工、循環再造或回收，或是為再使用該等廢物。另外，出口商亦應事先獲入口國有關部門批准，在當地把廢物循環再造，否則即屬違法。

環保署發言人提醒，從事廢料回收的進出口商，切勿非法進口（包括進口香港或經香港轉運）或出口廢物。根據《廢物處置條例》，任何人士非法進口或出口廢物即屬違法，初犯者最高可被判處罰款二十萬元及監禁六個月；其後再被定罪，可被判處罰款五十萬元及監禁兩年。