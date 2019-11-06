勞工處就業計劃來年推留任津貼 　全職僱員最多可獲12,000元

行政長官林鄭月娥上月推出任內第三份施政報告，當中提及將以試點方式，向參加勞工處就業計劃的人士發放留任津貼，鼓勵參加者接受及完成在職培訓。勞福局今（6日）提交書面回覆回應議員提問，提到計劃將於來年推行，為期3年，視乎在職培訓期長短，全職僱員可獲發最多12,000元留任津貼。

來年推留任津貼 最多可獲12,000元



勞工處今（6日）解釋計劃詳情指，將以試點方式，向參加「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」的60歲或以上的年長人士、青年人及殘疾人士發放留任津貼，鼓勵他們接受及完成在職培訓，從而穩定就業；獲聘的僱員，若於在職培訓期內工作滿3個月，將可獲發留任津貼3,000元。

其後，該僱員留任每滿一個月，可獲發放額外1,000元留任津貼，直至完成為期6至12個月的在職培訓為止。



若有關僱員獲聘的在職培訓職位為兼職職位，留任津貼金額為全職僱員的一半。視乎在職培訓期的長短，全職僱員可獲發最多12,000元留任津貼。計劃將於2020年推行，為期3年。



勞工處又指，已於去年9月優化「中高齡就業計劃」，大幅提升僱主聘用每名60歲或以上求職人士可獲支付的在職培訓津貼，由原先每月最高3,000元，為期3至6個月，增加至每月最高4,000元，為期6至12個月。優化措施推出後的數據顯示，僱主申請在職培訓津貼的數字有明顯增長，涉及60歲或以上求職人士的就業個案的增幅尤其顯著。

勞工處指，留任津貼計劃將於2020年推行，為期3年。（資料圖片）

最新一屆職訓局零售課程僅得9人報讀



另外，自2014年起，職訓局與香港零售管理協會推出「零售業『職』學創前路先導計劃」（先導計劃），讓中六畢業生學員邊學邊做，並每月獲政府津貼2,000元，以鼓勵有志青年投身零售業。惟商經局今日提交書面回覆，提到第五屆及第六屆基礎文憑課程於2018年9月及2019年9月開課，分別只有有24位及9位學員報讀，數目較首三屆為低。



局方解釋，中六畢業生整體人數持續下跌，2019年中學文憑試考生人數較2014年下跌達29%，以及有其他升學和就業機會，是報讀人數下跌的部分原因，未來會繼續與職訓局、香港零售管理協會合作，加強宣傳有關課程，並提升課程內容和吸引力，為畢業學員建立清晰的學業和事業發展階梯，冀能有助零售業提升專業服務水平。