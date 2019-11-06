【社工涉性侵智障女】事主稱遭被告扯到案發地點　恐嚇不見會被打

特殊學校社工涉在學校內外多番性侵患自閉症的輕度智障女生案，事主今（6日）接受辯方盤問。辯方質疑，事主首次被非禮後，明知被告是壞人，卻仍然繼續見面，又沒打算向家人透露。事主解釋被告會扯她到事發地點，又恐嚇若不見面會打她，她因害怕而就範。她在盤問下又承認與警方會面前，曾與姊妹及母親在家中綵排。

被告翟光輝，57歲，被控19項罪名，包括非禮、強姦、企圖強姦及企圖在未經同意下作出肛交。事主X案發時15至16歲，就讀中五。

認部份日記內容是姊寫她抄

X曾供稱在日記寫下與被告見面的事，該記事簿一度因家中裝修而遺失，而在遺失前曾用手機拍下部分頁紙，她其後寫過另外一本。在辯方盤問下，她承認第2本日記的內容是姊姊寫出來，她再抄錄於簿中。此外，X在警方錄口供前一周，曾跟姊妹及母親綵排問答。

事主X今在高等法院繼續作供，並指曾遭被告威脅，如不赴約會遭被打。

遭被告迫上高爾夫球練習

X指，於2017年暑假參加的高爾夫球練習，是遭被告強逼才參加，班上只有她一個女學生。她指某一次回程時遭被告摸大腿，曾說「唔好」。辯方質疑，X聲稱非自願參加，但每次練習皆有出席。他亦不解，X表示明白應向他人說出被告的不當，但至翌年年中家人查問前，她從未有透露。

曾遭被告拉到受侵犯地點

辯方其後再詢問其他日子的性侵事件，再問X為何不願意仍跟隨被告往涉案地點。X重申被告會捉住她手臂，扯她到該些地點，又叫她不要告知其他人。X指，被強姦當日，被告威脅如不赴約會打她。辯方指性侵事件是假的，X不同意。

控罪指，被告於2017年7月29日至2018年6月9日11次非禮女童X，案發地點包括事主就讀的學校、荃灣公園、荃灣西港鐵站、屯門黃金海岸、屯門某屋苑停車場和大欖郊野公園。被告於上述時段，亦曾於校內及葵涌某大廈天台單位強姦、企圖強姦、企圖肛交等。

聆訊下午續。

案件編號：HCCC109/2019