灣仔保良局嬰兒組爆發手足口病涉20人　其中3個月大女嬰仍留院

衞生署衞生防護中心今天（6日）公布，灣仔區一所留宿幼兒中心爆發手足口病，涉事的幼兒中心是保良局嬰兒組，個案涉及10男童、9女童，年齡介乎三個月至兩歲，以及一名女職員。他們自10月25日起出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。全部病人均已求醫，當中3個月大女嬰、7個月大男嬰及1歲男童需入院，男嬰及男童經治療後已出院，而女嬰就仍在東區醫院留醫，情況穩定。

灣仔區一所留宿幼兒中心爆發手足口病。 （資料圖片）

涉事的幼兒中心是保良局嬰兒組，位於禮頓道66號莊啟程大廈三樓及四樓，個案涉及10男童、9女童，年齡介乎三個月至兩歲，以及一名女職員。他們自10月25日起出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵，全部病人均已求醫，當中3人到東區醫院求醫後需入院，分別是3個月大女嬰、7個月大男嬰及1歲男童，其中男嬰及男童經治療後已出院，而女嬰就仍在東區醫院留醫，所有病人現時情況穩定。男嬰及男童的呼吸道樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應。



衞生防護中心人員已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查個案。

衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度正處於高水平。衞生防護中心呼籲市民、學校和院舍時刻注意手部、個人和環境衞生。