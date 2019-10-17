油蔴地天主教小學爆發手足口病　19名學童發燒、口腔潰瘍、出紅疹

傳統地區名校油蔴地天主教小學爆發手足口病，衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，該校14男5女學童、一名女職員自10月11日起出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵，全部人均已求醫，無需入院。

油蔴地天主教小學是傳統地區名校。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

位於九龍東莞街41號的油蔴地天主教小學爆發手足口病，個案涉及14男5女學童，年齡介乎6至9歲，就讀小一至小四，以及一名女職員。他們自10月11日起出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵，全部人均已求醫，無需入院，所有病人現時情況穩定。

衞生防護中心人員已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察，暫時對衛生情況滿意，無需停課。衞生防護中心正繼續調查個案。

油蔴地天主教小學是傳統地區名校。 （學校網頁圖片）

衞生防護中心發言人指，手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。



發言人指，手足口病全年均會出現，而高峰期一般為五月至七月，十月至十二月亦可能出現較小型高峰期。衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度正處於高水平。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。