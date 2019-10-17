【手足口病】傳染性高、幼童易中招　10月開始小高峰期

10至12月是手足口病的小高峰期，早前有幼稚園和小學已陸續出現手足口病的個案。兒科專科醫生陳欣永指出，手足口病是由腸病毒引起，病毒的傳染性很高，能經口沫傳播，病毒在沾過嘔吐物的物件上更能殘留超過一日，容易一人染病，全家中招，因此要做好衛生防護措施。

陳醫生：其實任何時候、任何年齡的人都可以患上手足口病，常見於小朋友身上是因為此病的傳染途徑是經口沫。小朋友經常放手入口中，又沒洗乾淨雙手，以及在學校的群體生活之中，容易接觸其他小朋友，所以他們比成人較易感染。

陳醫生：每一年夏天5月至8月，都是手足口病的高峰期，另外有個小高峰在10月至12月。

兒科專科陳欣永醫生。

Q：小朋友患病，家長可以做什麼？

陳醫生：臨床見很多小朋友的例子很可憐，BB靠食奶，但一看他口腔有十多粒痱滋，完全吞不下，他很想吃卻很痛。父母可以給一些清涼的食物，不要給太熱的奶，凍奶會令他舒服點。大點的小朋友可以吃些乳酪、啫哩和雪糕。

我們也見很多家庭，一個小朋友中了手足口病，然後全家中招，所以父母一定要很小心。萬一BB或小朋友有可能因腸病毒或手足口病而引致嘔吐，嘔吐物之中有很多病毒，當嘔吐物污染了一些地方或物品時，病毒就會殘留在物件上很長時間，甚至超過一天。假如沒有消毒乾淨，其他人也會被傳染，因此我們要用1:49的消毒藥水去清潔乾淨地方。

Q：中一次，終身免疫？

陳醫生：有些人會問，中了一次手足口病會不會有終身免疫？這是不會的，因為有不同型號的腸病毒感染，所以我有很多病人幾乎每年中一次，所以要小心和保持衛生。