【野戰謀殺案】野戰友指首被告要求代買安眠藥　稱「執佢一劑」

Wargame（野戰）發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上山殺害案今（6日）續，控方繼續傳召其他「野戰友」作供。其中一名「野戰友」表示，他聽聞Bosco曾在買賣Wargame裝備上「呃人錢」，而包括被告在內的野戰群組成員因此不喜歡Bosco。他又指，首被告嚴汝衡事前曾要求他代購安眠藥，表示「想整暈Bosco」、「執佢一劑」，當時他以為被告只是想作弄Bosco，但他不清楚計劃詳情。

本案涉及兩名被告，分別為嚴汝衡（29歲)及周正賢（23歲）。二人被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲），而周另被控連同黃暐浩作出妨礙司法公正傾向的作為，即移走或刪除郭手機內的資料。他們均否認控罪受審。

有被告曾稱「廿刀八棍」

控方傳召死者的「戰友」李更堯作供，他稱在2017年5月28日於Wargame場「幻之銃」玩Wargame，他憶述曾聽到首被告或次被告在休息區說過「廿刀八棍」，李曾追問「講咩話」，但無人作回應。另外，當日首被告又曾向他展示一部金色的蘋果手機，有人更問他如何設置「iTunes」及「iCloud」，惟他忘記該人是誰。

當日傍晚，他們一行人到西九龍中心吃晚飯，期間有人曾說「有人將一枝手指長嘅刀同鐵通掉落山」，他印象中是由首被告或次被告或「貓仔（即黃朗祺」）說出。

另外，控方亦向他播放兩段於2017年5月27日在WhatsApp 群組「午夜郊遊群」內的語音訊息，有關訊息指「喂Benard，如果有人行山或者跑山，你喺度滙報吓」、「等多陣，我地仲執緊嘢、set緊啲嘢」，而李認出語音屬首被告的聲音。

戰友指成員不喜歡事主

控方另再傳召「野戰友」蔡康橋作供，他憶述在2017年5月初，曾與「午夜郊遊群」的成員聚會，期間首被告曾向他表示「想整暈Bosco」、「執佢一劑」，並著他幫忙買安眠藥，因為他修讀化學，對藥物較熟悉。蔡稱當時他認為首被告想作弄死者，並回道「會搵吓」，不過後來他沒為首被告購買安眠藥。而首被告稍後再找他幫忙買安眠藥，但他仍沒有購買，事件終不了了之。

在辯方盤問下，蔡承認曾聽聞死者在買賣Wargame裝備時「呃人錢」，聲譽不好，而「午夜郊遊群」成員亦因而不喜歡死者。辯方又指出，群組成員不想其他人「有樣學樣」，又稱原本的計劃只是用藥令死者招認「有呃人」，並拍攝下來。蔡表示只知成員打算作弄死者，但不知實際計劃。蔡又承認他也有獲邀參與「Night Ops（夜間行動)」，但他因病沒有赴約。

辯方亦在庭上引述群組中於2017年5月27日的WhatsApp 訊息，當中透露首被告曾向另一成員「Jeremy」稱「出黎行油塘，我地唔夠人手」，但「Jeremy」表示自己失眠拒絕赴約；首被告又曾說到「Goodnight Bosco」。

案件編號：HCCC149/2018