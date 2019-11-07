【科大畢業禮】學生一度衝上主禮台　聲援墜樓受傷周同學後離開　

香港科技大學今日（7日）舉行畢業禮，惟科大學生會昨日（6日）在校長論壇前透過facebook發帖，批評校方拒絕邀請民選學生校董出席畢業典禮，學生會呼籲應屆畢業生，拒向監禮主持校董會主席廖長城鞠躬，以示不滿。 科大發言人昨回應指，校長史維已於校長論壇上澄清，大學並沒有收回邀請剛卸任的學生校董會成員出席科大第27屆學位頒授典禮，事件純屬溝通上的誤會。另外，22歲科大男學生周梓樂於本周日（3日）深夜將軍澳警民對峙期間，在尚德邨停車場墜樓，腦部重創命懸一線，史維今日致詞時表示，會與周同學家人同行，期望他可再返校園。 畢業典禮完結後，學生發起在校內遊行，有學生在校園不同地點噴上標語，又能包圍畢業禮典主禮台；科大今日第二場畢業禮將於下午三時進行，至下午約5時30分左右完結，而數十名黑衣示威者歌唱一遍《願榮光歸於香港》及高呼「恭喜手足畢業」後，和平散去。

11月7日科大畢業禮，下午場開始奏國歌時，有學生衝上主禮台揮動「光復香港時代革命」旗幟。（李澤彤攝）

【17:30】 於下午5時30分左右，畢業典禮完結，數十名黑衣示威者歌唱一遍《願榮光歸於香港》及高呼「恭喜手足畢業」後，和平散去。

【15:27】播放國歌環節期間，再有黑衣人衝上台，揮動「光復香港、時代革命」旗幟。

【15:10】畢業生陸續進入會場，場外有學生派發文宣和V煞面具，呼籲畢業生在典禮上展示。

【15:04】一群科大學生衝上畢業禮主禮台，高舉聲援危殆周同學的標語，約十分鐘後離開主禮台。學生大叫「周同學加油」的口號，又向台下家長致歉，表示「阻到你哋對唔住」。

【14:53】 黑衣人衝入畢業生進場通道，嘗試阻礙進場程序；有黑衣人衝上台舉標語

【14:49】示威學生離開畢業禮會場後，到科大體育中心對出貼文宣，此處為畢業生集合處。保安現將門關上。

【14:05】學生與科大保安調協後，獲准步行至畢業禮進行場地站立20分鐘，以表達日前科大男生周梓樂於將軍澳警民對峙期間，在尚德邨停車場墜樓，腦部重創，期間救護車疑遭阻礙前行。

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【13:49】 近百名黑衣人希望到主禮台，但被職員阻止。科大學生會評議會協調後，在場人士答應「和理非」，進入主禮台一帶後不會噴漆或貼文宣，目前雙方仍在協調。

【13:45】 黑衣人在科大校園，欲前往畢業典禮主禮台。

【13:37】學生於校內不同地方停留，並在牆壁上噴標語。

黑衣人在科大校園多處張貼文宣及噴上標語。(鄺曉斌攝)

【13:22】有學生阻塞其中一條通道，不讓任何人通過，有人高呼「周同學架救護車被阻咗十幾分鐘啊，人命嚟㗎，你影相咋！」有科大職員在場協調，協助其他人繞路。

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【13:10】 由於上午典禮已完，集會學生欲拆除的木板已被大會移走，因此一眾學生改為在校園內遊行。有遊行隊伍途經供家長茶會的地點，沿途以中、英文呼叫口號。



【13:01】有數十名科大學生於「火雞」(科大廣場日晷)前叫口號，如「科大人反抗」「光復香港 時代革命」、「阻礙救援 如同謀殺」。

商學院畢業生陳同學在進場及離場時均有配戴黑色口罩，但上台時未有配戴，而是透過不向史維鞠躬表達訴求。

陳同學說，雖然本身不認識墮樓科大學生周同學，但他作為其師弟，相信所有科大學生及全香港人都關心周同學的情況，「希望警方唔好再講大話，要講個真相出嚟。阻礙救援如同謀殺，希望佢哋（警方）唔好再用大話掩飾行為。」

【11:43】有畢業生上台後，對史維高叫「希望在於人民 改變始放抗爭」，台下人士喝采、拍掌叫好；而「希望在於人民 改變始於抗爭」，為原本漆於科大校園青蛙路地上的大字標語。

【11:18】 有畢業生戴着黑色口罩上台，經過史維前刻意將頭抬高，未有望向史維。台下人士以掌聲回應。場外有科大學生舉標語，間中有叫口號，氣氛和平。

【11:03】 有社會科學的學士畢業生在台上高舉手掌，代表「五大訴求 缺一不可」，惟他未有響應不鞠躬行動，有向史維點頭示意。

【10:59】 不少科大畢業生未有向史維行鞠躬禮。

【10:54】科大校董會主席廖長城今日上午未有現身監禮，亦未有主持「扑頭」頒授學位儀式，而是由史維負責。

【10:41】科大畢業典禮正式開始，播國歌期間，有佩戴黑色口罩的畢業生，舉起象徵5大訴求的單手手勢。而在播放國歌後，有場內畢業生高叫「光復香港 時代革命」的口號，至於場外則有十多名黑衣人不斷高叫「光復科大」。

學生校董潘駿穎未有出席，台上左方留有一個空櫈。史維致詞表示，會與周同學家人同行，期望他可以再返校園。

有佩戴黑色口罩的畢業生舉起象徵5大訴求的單手手勢。（鄧穎琳攝）

【10:29】在畢業生進場環節期間，至少兩名穿着畢業袍的畢業生配戴黑色口罩。

畢業典禮將於上午10時30分開始，典禮開始前氣氛平靜，未有任何示威或請願行動。