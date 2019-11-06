【危殆科大生】民間記者會倡全民戴口罩　下月發動「三罷」一星期

將軍澳周日（3日）深夜爆發警民衝突，警方清場期間發射多枚催淚彈，一名22歲科大生周梓樂疑躲避催淚彈，從尚德邨停車場墮樓，頭部重創命危。 民間記者會今日（6日）提到，據他們了解周同學仍生死未卜，未有好轉。他們質疑警方涉拖延救援，繼續呼籲涉事停車場車主提供行車紀錄儀片段，助還原真相亦還公道予同學。 另外，民間記者會提出三項建議，包括明日起日「全民口罩」、每日為周同學祈禱集會，及呼籲各界盡快成立工會，籌備一個月後發起一星期「大三罷」。

民間記者會發言人指，據他們了解，周同學情況未有好轉，更有可能「永遠醒唔返」。他們質疑，警方涉在行動中拖延救援，繼續呼籲車主提供行車紀錄儀片段，助還原真相，亦可還一個公道予周同學。

另外，民間記者會提出三項建議，包括明起日「全民口罩」、每日為周同學祈禱集會，及呼籲各界盡快成立工會，籌備一個月後發起一星期的罷工、罷課、罷市「大三罷」。

該名科大生流大量血。（資料圖片）

被問到對建制派立法會議員何君堯遇襲事件有何看法，民間記者會發言人表示，何遇襲時有完整記錄，認為與以往類似事件有別。他們促請政府確保區議會可順利進行，強調區會是直接民主選舉，市民須在區議會透過選票表達民意，若受阻撓只會激起更大民憤。

周梓樂日前疑因走避催淚彈，在將軍澳尚德停車場墮樓，據知他入院時急性腦出血，需用強心藥及機器維生。有不少市民今日到事發的停車場獻花及摺紙鶴，希望為他集氣。