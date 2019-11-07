【何君堯遇襲】工聯會陸頌雄：準備防刀背心自保　加派人手監察

區議會投票日在即，各區候選人把握時間落區拉票。立法會議員何君堯昨（6日）在樂翠區進行街站宣傳，期間遇襲，近胸口位置中刀，需送院治理。參選元朗區天恒選區的工聯會陸頌雄今（7日）接受《在晴朗的一天出發》訪問時表示，會做好「自保工作」，如準備可防刀的防衛背心；同區另一候選人王百羽亦指，不會獨自落區宣傳。

陸頌雄形容，自己已經「整裝待發」十分期待選舉，強調選舉應公平公正，惟過去有人破壞候選人辦事處、物資、甚至有候選人遇襲，呼籲市民和暴力說不。他指，工聯會會做好「自保工作」，如準備可防刀的防衛背心、在過去較多衝突，有風險的地方加派人手監察。他希望，政府在投票當日確保有足夠警察、民安隊、職員維持秩序。對於在什麼情況下應延遲選舉，他形容「沒有一條具體的線」，強調不應危及候選人、助選團及選民安全。

陸頌雄指，工聯會做好「自保工作」，如準備可防刀的防衛背心。（資料圖片）

另一名同區候選人王百羽亦表明，十分希望區選可以如期進行，強調這是香港人的選舉和被選權。他指，保障自己人身安全是候選人責任之一，自己會做好措施，不會獨自一人落區。對於投票日安排，他認為不應加派大量警力駐守於票站，指出過去多次有警方在場時，便會引伸衝突，並以8月18日遊行為例，指當日沒警察干預，「流水式集會」得以和平完成。天恒區候選人還有陳志成及陳嘉進。

王百羽亦表明，會做好安全措施，不會單人匹馬落區。（資料圖片）

針對何君堯遇襲一事，何君堯其中一名對手民主黨盧俊宇於同一節目中表示，一個月前他的義工團隊曾遇襲擊，自己亦收過一次電話恐嚇。盧續指，未來落區拉票會加強安全，如有一定人數才開街站、盡量於公開地方宣傳。屯門樂翠選區同區候選人還有蔣靖雯。