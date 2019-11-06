【何君堯遇襲】朱凱迪指不能接受　亦不認為要押後區議會選舉

立法會議員何君堯今早（6日）在屯門啟豐園擺街站時遇襲，送院接受治療，並無大礙，各界均譴責暴力行為。 立法會議員朱凱廸表示，不能接受襲擊事件，同時亦不認為要押後區議會選舉。

11月6日早上何君堯在屯門啟豐園對開遇襲，沒有大礙。 （網民Wong Sun Fai‎上載至fb巴打絲打Facebook Club）

朱凱廸表示，何君堯遇襲事件無論施襲者有何動機，都不能夠接受。

他表示，事件之後建制派陣營有意以人身安全為理由，推動押後甚至取消11月24日的區議會選舉，這種做法亦不能接受。

民主選舉作用為權力和平轉移 取消則失去和平表達機會

朱凱廸指出，民主選舉的核心作用，在於以公認的制度體現民意，實現權力的和平轉移。因個別襲擊事件而取消選舉，人民將失去了和平表達的關鍵機會，取而代之的絕不是社會和諧，而是更嚴重的衝突和隨之而來更嚴重的鎮壓。

他指出阿富汗今年的總統選舉，雖然當地襲擊事件導致85人死亡，373人受傷，在塔利班公然恐嚇之下仍有200萬人投票。朱凱廸問：「如果阿富汗政府取消選舉，人民不能投票，難道社會就風平浪靜了嗎？答案很明顯。」

朱凱廸指出，美國及日本都有候選人在大選前遇刺，當地人均支持如期選舉。（資料圖片）

美日候選人遇刺身亡 人民集會支持選舉繼續進行

朱凱廸又舉例，在民主地區候選人遇刺，例如1960年日本淺沼稻次郎在選前被刺殺，1968年美國羅拔甘廼廸在選舉前被槍殺，民眾事後都出來集會，捍衛民主選舉繼續進行。

朱凱廸參選的元朗八鄉南選區，參選人還有無申報政治聯繫的黎永添，以及朱凱廸新西團隊的徐卓然。

何君堯的屯門樂翠選區，參選人有民主黨盧俊宇及無申報政治聯繫的蔣靖雯。