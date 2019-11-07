再多5種胃藥含或可致癌雜質　累計22款藥物受影響需回收

衞生署近月公布多款胃藥含有雜質，署方今日（7日）公布，收到澳門衛生局資料，再發現多5款有雷尼替丁的胃藥含有可能令人類患癌的物質，因此需回收，由9月24日首宗公布至今，累計已有22款藥物受影響。衞生署稱，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告。 據批發商資料，受影響藥物曾供應予私家醫生、藥房、藥行、一所私家醫院及一所動物診所。

衞生署透露，收到澳門衛生局的資料，指經化驗後發現胃寧定、康補樂胃靈及福胃錠含有N－亞硝基二甲胺（NDMA）。基於實驗室測試，NDMA被列為可能令人類患癌的物質。作為預防措施，有關批發商均自願從市面回收上述受影響的產品。此外，另外兩款產品，即胃樂康及Ratic，亦因其雷尼替丁原料可能含有NDMA而正進行回收。

上述產品是用於治療胃部疾病的非處方藥物。根據批發商的資料，受影響產品曾供應予本地醫護界，包括私家醫生、藥房、藥行、一所私家醫院及一所動物診所。署方同意持牌藥物批發商凱健科研產品有限公司、恩成行有限公司及大西洋醫藥有限公司，從市面回收其含有雷尼替丁的五款產品。

署方早前得悉一些含有雷尼替丁的產品在外國被發現含有NDMA，已於九月十八日發信予醫護人員，通知他們有關事件，並自9月24日起先後同意共17款含有雷尼替丁產品的回收。衞生署發言人指，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收，正在服用上述產品的病人應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。市面上有其他替代藥物可作相類用途。

三間公司均已設立熱線電話解答相關查詢：凱健（3472 8128），恩成行（2487 1301），大西洋（2563 4224）。