綜援生果金料加3.2% 　明年2月生效　 長生津可加至2760元

在現行機制下，政府會按社會保障物價指數（社援指數），整綜援及各公共福利金津貼金額。參考勞福局向立法會提交的文件，綜援、長者生活津貼及生果金料可加3.2%，新金額於明年2月1日生效，當中普通長者生活津貼將由2,675元，增加85元至約2,760元。

政府早前表示，截至9月底，社援指數的12個月移動平均數，較截至去年10月底平均數，累積上升 3.2%。另一方面，截至今年9月底，租金指數的12個月移動平均數顯示，租金津貼最高金額有 3%的上調空間。



在現行機制下，政府會根據社援指數過去12個月所反映的通脹或通綜情況，即每年11月至翌年10月，以調整綜援及各公共福利金津貼金額。勞福局將於本月底公布截至10月的數據，並向財務委員會提交上調津貼建議，新金額料於明年2月1日生效。

綜援、長者生活津貼及生果金料可加3.2%，明年2月生效。（資料圖片）

若按3.2%上調，普通長者生活津貼將由2,675元，增至約2,760元；高額長者生活津貼則由3,585元，增至約3,700元。生果金可由1,385元，增至約1,430元，而普通及高額傷殘津貼分別由1,770元及3,540元，增至約1,830元及3,655元。至於綜援標準金額，單身健全成人可由現時的2,525元加至約2,610元。

現時綜援租金津貼最高金額由每月1,885元至6,610元不等，按3%調升，可增至1,945元至6,810元。