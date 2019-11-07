【年宵花市2020】網民擬辦「黃色年宵」招檔主　明年1月1日截申請

食環署今日（7日）公布明年年宵市場攤位競投詳情，一連七日的年宵市場（明年1月19日至1月25日）將在12個地點舉行，共設有1,284個濕貨攤位、以及18個快餐攤位供市民競投，但場內將不設乾貨攤位，只保留年花濕貨攤位及部份小食攤位。 早在政府公布的前一日，有網民已在連登討論區呼籲杯葛年宵，改為建立黃色經濟圈，實現「自己年宵自己搞」，並在社交網站招募檔主、投資者、義工等，亦將設有濕貨、乾貨及快餐攤位，減少政府年宵租金的庫房收入。

由政府舉辦的年宵市場，明年將不設乾貨攤位。（資料圖片 / 林若勤攝）

有網民昨日（6日）在連登討論區發文，呼籲市民杯葛年宵，以圖損害政府的庫房收入；另一方面，建議市民可建立黃色經濟圈，自辦年宵，預計創造200至800個短期工作機會，並承諾會以高於市價聘請有經濟困難或需要工作機會的參與反修例運動市民。

該名網民表示，由於香港零售環境低迷，不少業主願意以優惠價租出場地，目前已聯絡及表示有興趣的場主遍布尖沙咀、旺角、荃灣、中環、觀塘及荔枝角等，願意以低於市價20至50%提供場地，面積由8,000呎到30,000呎不等。發文者分析，若年宵辦於室內私人場所，保安相對較好，亦令「鄉黑」人士難以入場。

往年年宵，不少學生都會擺檔賣自家設計的乾貨，如2019年農曆豬年，有學生以大隻仔造型賣公仔。（資料圖片 / 林若勤攝）

網民又指，年宵10%利潤經公投後會捐至任何基金；60%會投資到三罷基金、臨時庇護所、餐廳、文宣學堂、展覽場地等；10%以利息形式回報黃色經濟投資者；20%會用作持續營運資金。

此外，網民亦設立「租鋪」Facebook專頁，並把年宵主題定為「新年、黄到金既（嘅）香港人」，暫定於明年1月17日至24日舉行，分「濕貨攤位」、「乾貨攤位」和「快餐攤位」。檔主招募工作已展開，將於明年1月1日截止申請。