【冬季流感】衞生署：過去一個月接種逾42萬劑疫苗　按年增6.7%

衞生署今日（7日）公布，截至11月5日各政府的免費疫苗接種計劃及資助計劃下，共接種約428,800劑季節性流感疫苗，較2018/19年度同期高約6.7%。 食物及衞生局局長陳肇始稱，冬季流感季節一般會在每年一月初開始，但難預測確實時間，籲市民及早接種疫苗。

陳肇始到訪粉嶺浸信會呂明才幼稚園，視察外展疫苗接種活動的安排，並與學童及家長交談。（政府新聞處圖片）

本年度的「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」分別自10月9日及10月23日展開，幼稚園外展先導計劃及小學外展接種服務亦分別於上述日子起，為學童接種流感疫苗。

衞生署公布截至11月5日，今年度的「政府防疫注射計劃」及「疫苗資助計劃」已分別接種約143,000及192,000劑季節性流感疫苗。此外，兩項學校外展接種計劃已有151間小學和386幼稚園或幼兒中心分別接種了約56,100及37,700劑季節性流感疫苗。以上各項計劃整體共接種約428,800劑季節性流感疫苗，較2018/19年度同期提高約6.7%。

食衞局局長陳肇始今日到訪粉嶺浸信會呂明才幼稚園，視察接種情況。該校約300名學童的家長同意子女接種季節性流感疫苗，佔全校學生人數約七成，衞生署外展隊亦有安排噴鼻式流感疫苗接種服務。陳肇始呼籲市民及早接種流感疫苗，因冬季流感來臨的確實時間不能預測，又提醒人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種。