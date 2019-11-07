【年宵2020】不設乾貨檔學生失望　港島名校或轉辦賣物會代替

歷年年宵市場均有大批學生參與籌辦攤位，一嘗「搞生意」滋味。惟食物環境衞生署今日（7日）宣布，明年年宵將不設乾貨檔，令一眾學生大呼失望，未能做小老闆。有港島區中學教師指，同學對年宵期待已久，得悉政府決定後感到不開心，或會舉辦校內賣物會讓同學體驗；亦有大學學會批評署方太遲公布決定，直言「不如索性取消成個年宵，照搞都無意思」。

歷年年宵市場均有大批學生參與籌辦攤位。（資料圖片／梁鵬威攝）

↓↓各年宵攤位競投日期、攤位數目及底價↓↓

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張祝珊英文中學：學生無機會體驗年宵

張祝珊英文中學學生往年亦有參與年宵，負責教師司徒老師今表示，籌辦年宵攤位已是該校傳統，同學對明年年宵不設乾貨攤位都深感失望，「好多同學讀商科都係想搞年宵，一取消，好多就快畢業嘅同學成個中學生涯都無機會經驗。」她又指，學生早前已採購部分貨品，昨日（6日）亦已就自家設計的貨品向供應商提交定稿，同學亦決定若屆時情況不穩，會提早關檔，惟未料到竟然連開檔機會亦沒有。

司徒老師透露，初步構思會於校內舉辦賣物會，公開予市民大眾參與，「平價賣都唔緊要，最緊要學生有買賣經驗。」她又說，若未能售完全部貨物，或會留待以後待用，但同學就不會考慮轉而籌辦濕貨攤檔。

歷年年宵市場均有大批學生參與籌辦攤位，一嘗「搞生意」滋味。（資料圖片）

有大學生已開始籌備年宵 斥政府決定太遲

香港浸會大學商合學會幹事長鍾同學表示，該學會提供平台讓有興趣參與年宵的同學一同籌辦年宵攤位。他透露早前曾聯絡過食環署了解明年年宵會否取消，當時食環署確定會繼續舉辦，惟現時卻取消乾貨攤位，直言「好震驚、好可惜」。

而不少同學已開始年宵籌備工作，如籌集資金等，鍾形容署方現時才宣布不設乾貨攤位太遲。鍾同學又稱，不設乾貨攤位或會令年宵人流大減，直言「不如索性取消成個年宵，照搞都無意思。」

食物環境衞生署今日宣布，明年年宵將不設乾貨檔。（資料圖片／梁鵬威攝）

有參與年宵多年的港島名校學生對政府決定感失望，他指籌辦年宵攤位已成為該校傳統，而往年同學齊心協力籌辦攤位成為美好回憶，不少同學都希望可以一試，「但估唔到出年已經無呢個機會！」他又稱，現時正在招募年宵工作人員，並構思攤位售賣的產品，現時會考慮後備方案。