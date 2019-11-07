【年宵2020】熟食檔商戶拒競投：無乾貨無人氣　花店檔主：行不通

食環署今日（7日）公布因應保障公眾安全及公共秩序，2020年農曆年宵市場攤位將不設乾貨檔口。 有過往曾經營熟食攤位的商戶指，因應社會狀況，對年宵市場感悲觀，故不打算參與競投。而有多次競投花墟公園年宵熟食攤位的商戶，估計該年宵明年人流將大跌九成，只會靜到「拍烏蠅」，故此將不會競投。 至於曾開設濕貨攤位的商戶同樣認為，不設乾貨攤檔的做法「行不通」，認為於傳統節日不會出現大型示威遊行，「始終一年一次過年，都想開心。」

以往年宵都有年輕人投下乾貨攤位，售賣精品，但2020年的年宵市場將不設乾貨攤位。（資料圖片／林若勤攝）

食環署指，2020年農曆年宵市場攤位將不設乾貨檔口，只有熟食及濕貨攤位。同時為支援中小企業，攤位競投底價是去年競投底價的一半，濕貨攤位底價由320元至5440元，而快餐攤位底價由3810元至超過18萬元。

Club One總裁：底價減半都不會入手

過往曾於維園年宵市場擺設熟食攤位的會所一號（Club One），集團行政總裁黃復華稱，就算今次競投底價大減一半，仍然不會入手競投。他解釋因應社會狀況，不少市民對人多的場合感到恐懼，加上維園屬於「高危」的地區，認為人流必定有所影響，坦言對來年的年宵市場感到悲觀。他又指出，過往參與年宵均以「湊熱鬧」的心態，視之為推廣業務的手法，惟今年有不少員工對安全感到擔憂，「怕無車返屋企」，故寧願將人手集中於其他業務。

往年有不少年輕人於年宵市場擺賣乾貨產品。（資料圖片／梁煥敏攝）

而曾經數次參與競投熟食攤檔的Thomas同樣稱今年不打算競投攤檔。他解釋，過往年宵市場觀察所見，入場客主要是年輕人，他們主要以購買乾貨為主，如諷刺時弊的產品等，加上有意購買年花的市民可以到花墟等地選購，未必會選擇到年宵市場，估計今年年宵的人流將會大跌九成，坦言將會「拍烏蠅」。

有曾經營熟食攤檔的商戶指，今年不會再參與競投。（資料圖片／侯彩琳攝）

蘭花大王：1997年參與至今從未試過 氣氛及人流勢跌

「蘭花大王」、千葉園有限公司董事長楊小龍指，自1997年參與農曆年宵市場，從未試過場內不設乾貨攤位，預料氣氛及人流會比往年有所下跌，「今年（政府）怕有事、人多，咪咁咯（不設乾貨攤位）。但好多人行年宵，就真係得個行、玩下咁，食完飯就去行下，唔一定會買花。」他續指，不少公司或家庭在傳統節日中，會買年花應節，「大家平時忙，就會集中係嗰幾日（年宵期間）買花。」他指，今年天氣不錯，催花過程順利，故屆時準備的蘭花數量與去年相若。

他又相信對濕貨生意不會有太大影響，「頭一、兩日生意應該差唔多，但之後冇諗了。今年都有準備新品種蘭花，價錢未定，但就算普通蘭花都唔會加價了，價錢唔會太大變化。」他說，是次競投攤位的底價比往年平一半，有助緩解商戶的經營壓力。而今年食環署公布年競投宵攤檔的消息，比過往遲，「以往呢個時候已經投完了。」

2020年的年宵市場將只有濕貨及快餐攤位。（資料圖片／林若勤攝)

桃花大王：不設乾貨行不通

曾在維園年宵市場出售桃花的鴻圖老譚花店負責人譚振則認為，不設乾貨做法「行不通」，直指過去不少港人會進場看精品、公仔等，「好多政黨每年都會擺攤檔推銷政綱，如果乾貨攤位量由舊年嘅800幾個，今年縮減一半，都仲好啲。」他笑言，政府「一刀切」做法或會引起一些政黨投訴，甚至司法覆核。

他表示，儘管近期社會運動持續未息，但在傳統節日期間，如中秋、大坑舞火龍，未見出現示威遊行等，「大家都知道係傳統習俗，唔會搞啲咩，始終一年一次過年，都想開心。」他續說，「如果今年年宵如常咁搞，都冇乜事㗎，可能有人會擺啲政治公仔賣，有咩事佢哋都會有損失㗎。但依家有可能事前就有人反對。」

對於這五個月以來，本港多區爆發警民衝突，警方經常在居民區發射催淚彈、布袋彈等。譚振直言不擔心警方會在維園年宵市場附近發射催淚彈，「如果真係射，我即刻搭車走啦，唔使準備豬嘴㗎啦。」他指，因是戶外設攤檔，即使桃花不幸「吸入」催淚煙，亦會很快消散氣味，並不會影響花的品質。