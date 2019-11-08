【悼念周梓樂】工程學系生促成立獨委會查真相：一世都會記住

22歲科大生周梓樂本周一凌晨（4日）於將軍澳示威期間，被人發現尚德停車場高處墮下，留院多日至今早（8日）不治。 周梓樂生前就讀計算機科學及工程學系二年級，有同樣就讀工程學系的同學表示，雖然與周同學素未謀面，但對其死訊感到可惜，「一世都會記住。」他認為科大校長史維應譴責警方行為，又直言不信任監警會，應盡快設立獨立調查委員會查明真相。

就讀電子工程學系三年級的Y及Richard，指獲悉周同學的死訊感可惜，稱近日課堂上未有老師談及事件，但聽聞有計算機科學及工程學的老師，曾向同學表示若有需要可安排心理輔導。Y又稱，理解校長史維不敢譴責警方的原因，「連林鄭班官都唔敢喇，」但直言身為校長應該譴責警暴。他認為現時監警會不可信，政府應成立獨立調查委員會查明真相，而委員會中應包括泛民、建制及外國的專家才能令公眾信服。

二人坦言周同學的死訊會激起社會更大反彈，又認為自己與周同學就讀同一學系，加上理念相處，感到有親切感，「應該要為咗佢行落去......一世都會記住呢件事。」

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另一位就讀電子及計算機工程學系的二年級生詹同學，同樣對周的死訊感可惜。他坦言近日課堂未有提及事件，但同學之間均議論紛紛。他認為現階段最重要必須查明事件真相，惟鑑於監警會「明存實亡」，而政府不可能於短時間內成立獨立調查委員會，故認為民間及傳媒應自行找出真相。他又指，一但查明真相，校長必須譴責警方。



22歲科大生周梓樂早前於將軍澳衝突期間，從尚德停車場高處墮下，留院多日至今早（8日）不治。校長史維於畢業典禮中途離場，往醫院了解事件；科大學生會則於下午在校內舉行悼念活動。