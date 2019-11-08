【墮樓科大生】周梓樂傷重不治　衞生事務委員會默哀　泛民感痛惜

日前在將軍澳尚德邨停車場墮樓重創的科大學生周梓樂，留醫第五日後，今早約8時許傷重不治。立法會衞生事務委員會早上開會時，工黨張超雄提議委員會主席蔣麗芸帶領全體委員為周同學默哀，蔣麗芸嘆了一口氣說，心內也感到難過，詢問委員意願後默哀一分鐘。 全體民主派議員對周同學離世深感痛惜，指周同學是第一個年輕人在示威現場受傷而失去生命，希望盡早查明真相令親屬釋懷。

工黨張超雄提議委員會主席蔣麗芸帶領全體委員為周同學默哀。（立法會截圖）

星期日深夜，警方在將軍澳尚德邨和廣明苑外圍發射多輪催淚彈，期後周梓樂被發現倒卧尚德邨停車場2樓，他送院時一直昏迷，至今日約8時許傷重不治。

立法會衞生事務委員會早上開會時，工黨張超雄稱對周同學離世的消息感到十分難過，並向主席請求，利用他一分鐘的發言時間為周同學默哀。張超雄說出提議後，他身後的勞工界議員潘兆平、旅遊界姚思榮及保險界陳健波隨即離開會議室；主席蔣麗芸聞言後嘆了一口氣，稱她聽到每一位人士離世，心裡都感到難過，在詢問委員意願後，同意為周同學離世默哀一分鐘。

科大墮樓青年周梓樂早前情況危殆，8日早上宣告不治。（資料圖片/陳康智攝）

在場的民主派委員，包括議會陣線朱凱廸、陳志全和醫學界陳沛然隨即站立默哀；同場的議員陳凱欣、食物及衞生局副局長徐德義和出席官員，則在座位上默哀。

民主派議員深感痛惜

全體民主派議員對周同學離世深感痛惜，指他的病情牽動著無數港人心情，噩耗傳出後社會感到悲慟憂傷，向周同學的家人致以慰問。民主派議員表示，持續了五個月的社會運動，周同學是第一個年輕人在示威現場受傷而失去生命，至今無論警方說法、抑或領展公開的閉路片段，都未能解開重重疑團，希望真相盡早查明令親屬釋懷。

運輸及房屋局長陳帆在立法會房屋事務委員會回應議員質詢時，稱對周梓樂離世感到非常難過，希望他安息。