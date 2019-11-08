將軍澳藍田隧道不停車繳費系統工程　延長截標期至下月13日

將軍澳─藍田隧道（將藍隧道）預料2021年年底啟用，因地理限制無法設置收費廣場，故屆時將採用全面自動電子收費系統，亦是香港首條全自動收費隧道。 土木工程拓展署今日（8日）宣布，因應工程投標者要求，會延長將藍隧道不停車繳費系統工程招標時間，至12月13日中午12時。

運房局文件指，於2021年完工的將軍澳藍田隧道，可有效分流將軍澳隧道的交通流量。（運房局文件圖片）

運輸及房局屋今年1月初向立法會交通事務委員會提交文件指，將藍隧道受到地限制所限，未能設置收費廣場，故會引入電子道路收費，並斥資3.3億元興建不停車收費系統。

惟土木工程拓展署今日宣布將藍隧道不停車繳費系統工程（合約編號：ED/2019/03），原本於9月6日開始招標，截標時間則為11月15日中午12時。但因應工程投標者要求，遂延長截標時間至12月13日中午12時。

土木工程拓展署又指，已委託奧雅納工程顧問負責設計及監督建造工程。

根據今年初運房局遞交至立法會的文件顯示，建議將藍隧道為劃一收取3元。但2019年《施政報告》當中提及，政府建議將藍隧道於2021年年底啟用時，能夠豁免隧道收費，以減輕市民、公共交通營辦商及運輸業界使用政府收費隧道的費用。