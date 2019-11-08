【悼念周梓樂．交通消息】港鐵關閉12站　東涌線以青衣站為終點站

22歲科大生周梓樂在本月4日將軍澳衝突期間，於尚德停車場高處墮下，留醫伊利沙伯醫院至今日（8日）不治。有網民發起多區悼念活動。 港鐵宣布，因應沙田站有突發情況，沙田站臨時關閉，所有列車不停沙田站。其他再多五個站突然關閉，輕鐵全線服務暫停。

將軍澳一個路旁電箱遭縱火，多次發生爆炸。（余俊亮攝）

【23:40】港鐵表示，今晚港鐵多個車站遭暴徒惡意破壞及縱火，對於暴徒的非法行為予以最嚴厲的譴責，公司保留追究的權利，並已就有關破壞報警。

【23:27】港鐵關閉調景嶺站，所有列車不停調景嶺站。另指有暴徒向營運中的荃灣站大堂遭投擲汽油彈。

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【23:30】除機場快線外，港鐵其他服務已停止。港鐵表示，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務，明天（9日）於晚上10時結束。

【23:24】港鐵公布，東涌站、欣澳站臨時關閉，東涌線所有列車以青衣站為終點站，迪士尼線列車服務暫停。

【23:08】港鐵表示，將軍澳站關閉，所有列車不停該站。另因應東涌站有突發情況，東涌站臨時關閉，所有列車不停東涌站。港鐵服務原定於今晚11時半收車。

【22:44】港鐵表示，因應銅鑼灣站有突發情況，銅鑼灣站臨時關閉，所有列車不停銅鑼灣站。

防暴警在銅鑼灣與示威者對峙。（麥凱茵攝）

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【22:44】九巴指因應銅鑼灣、旺角、元朗、屯門、黃大仙、沙田，大埔、荃灣、上水及天水圍一帶的最新交通情況，32條路線暫停服務。

停駛路線：2, 6, 6C, 6F, 7, 10, 8P, 18, 30X, 31, 34M, 36, 39A, 39M, 41M, 42M, 43, 43B, 44M, 48X, 59M, 60M, 66M, 68M, 95, 203E, 234A, 234B, 238M, 243M, 613, 914

【22:15】新巴城巴現有14條路線暫停服務， 32條路線需改道行駛。

停駛路線：2, 2A, 38, 42, 78, 81, 82, 91, 94A, 95, 595, 701, 701A, 798

【22:07】港鐵表示，由於有輕鐵列車在營運期間遇襲受到破壞，為顧及到乘客及員工的安全，輕鐵所有路線的列車服務現時暫停。

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【22:23】港鐵指因應西灣河站有突發情況，西灣河站臨時關閉，所有列車不停西灣河站。

【22:11】港鐵再公布，因應旺角站有突發情況，旺角站臨時關閉，所有列車不停旺角站。

【22:05】港鐵公布，因應馬鞍山站有突發情況，馬鞍山站臨時關閉，所有列車不停馬鞍山站。此外荃灣站及黃埔站都關閉。

【21:45】九巴公布最新暫停服務路線：2, 7, 10, 8P, 18, 95, 203E, 613, 914。

【21:15】九巴公布，多條路線暫停服務，包括：2, 10, 8P, 18, 95, 203E, 914, A33X。九巴稱，因應銅鑼灣，旺角、元朗及屯門一帶的最新交通情況，九巴及龍運會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

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【20:58】港鐵宣布因應沙田站有突發情況，沙田站臨時關閉，所有列車不停沙田站。元朗因有公眾活動進行，輕鐵路線610、614、615、751、761P現時維持10至25分鐘一班；705、706綫維持10至15分鐘一班。

【20:39】港鐵表示，因應元朗區有公眾活動進行，輕鐵路線610、614、615、751、761P現時維持15至20分鐘一班。