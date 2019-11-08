大光德萃書院料明年開辦　設IB及英國高考課程　初中學費最貴14萬

德萃教育機構（St. Hilary）自2015年創立，至今已開辦及營運兩間幼稚園和兩間小學。校方宣佈將於明年9月開辦非牟利私立英文男女中學「大光德萃書院」，為幼小中提供一條龍教育服務。 侯任校長張毅於今（8日）首度露面，他提到，註冊中的大光德萃書院將會成為本地唯一一間，推行IB（國際教育文憑）及GCE A Level（英國高考）的中學，畢業生在報讀本地大學或到海外不同國家升學均有優勢。學費方面，中一全年約13萬元、中二全年約14萬元。

2015年創立的德萃教育機構將於明年9月開辦費牟利英文男女中學「大光德萃書院」，為幼小中提供一條龍教育服務。（曾凱欣攝）

大光德萃書院現正在註冊階段，前身為佛教大光中學，校舍位處大埔錦山路，現正推行翻新工程；預計明年4月完成重要工程部分，整個工程注資約3,000至5,000萬元，包括引入最先進的科技設備。校舍佔地約20萬平方呎，擁有30多個課室，多個實驗室、禮堂、運動場等，設施完善。

候任校長張毅提到，大光德萃書院（註冊中）將會成為本地唯一一間推行IB及GCE A Level的中學。（曾凱欣攝）

校方預料10人爭1個學位

課程方面，學校提供正規及非正規課程，設第7級至12級（即中一至中六），首年收生安排為第7級五班及第8級兩班，每班25至28人，亦會為德萃小學學生預留學額。德萃創辦人兼校董會主席徐飛預料，報名人數料達1,500人，預計每10人爭一個學位。

另外，第7至第10級會實施校本課程及融入國際課程。學生需於第10級參加英國IGCSE考試（英國國際中學教育普通證書），校方亦會為第11級至12級學生提供英國GCE A level課程。候任校長張毅提到，大光德萃書院將會成為本地唯一一間推行IB及GCE A Level的中學，畢業生在報讀本地大學或到海外不同國家升學均有優勢。他又提到，學校與一般國際學校不同，校方會注重傳統價值觀及中國文化，但一方面又會融入國際課程。

入學設筆試面試 注重學生品格及體藝能力

校方將由本月18日至11月29日接受入學申請，並於12月14日進行筆試，經甄選後進行面試。張毅提到，面試會注重學生的品格、體藝及表達能力，期望能發掘學生不同潛能，亦會親自接見家長。

另外，中一全年學費約13萬元，中二全年學費約14萬，不收取建校費或學校人債券，校方亦會提醒肋學金予家庭困難、學業成績優異的學生，詳情及準則將會於稍後公佈。