【真道小一簡介會】獨有一條龍11年中小學制　學生可選考IB或DSE

真道書院為近年熱門的直資一條龍學校，去年報考人數約5500人，收生人數為198人，平均約28人爭一個學位。學校於上周六舉行首兩場小一簡介會，每場吸引1200名家長入場。 校長曹希銓博士直言真道書院未必是家長心中那類「Happy School」，由於學校實行全港獨有小學加中學共11年學制，較普遍中小學共12年減少一年，故此課程上不會太輕鬆，但學校會以學生快樂健康成長為首要，助學生減低升學壓力；一般功課可在半小時在完成，同時學校重視家校合作，期望家長參與學校活動。 (圖片由學校提供)

11年學制分三個學段完成

將軍澳直資小學香港華人基督教聯會真道書院（簡稱真道書院）推行全港獨有中小學共11年的一條龍課程，比起其他中、小學共12年少讀一年，但學校把小學與中學分成三個學段。第一階段為2年基礎階段(FS1-FS2)，第二階段為5年拓展階級（DS1-DS5），第三階段為4年通達階段（MS1-MS4），家長可根據學生的專長在最尾兩年選擇考國際文憑試（IBDP）或是香港中學文憑考試（HKDSE），而課程頭九年基本是一樣。

助理校長袁慧詩表示初小階段教學語言以粵語為主，希望循序漸進讓學生培養學習興趣，而DS4/5階段的中文科教學語言才全面以普通話教學，直到最後兩年為應付公開考試才轉回粵教中，另外，高小階段會開始轉成英語授課。功課量方面，袁慧詩小姐表示學校不會給予學生太大功課壓力，平均每日回家只需半小時便可完成功課。

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曹希銓校長：真道並非「Happy School」

校長曹希銓博士在簡介會強調真道書院十分著重學生的價值教育和品格教育，由於學校仍會參與公開考試，故學校並非坊間認為的那類「Happy School」。他說：「真道書院是否大家想的 Happy School？我想不會是了，因為我們少讀了一個學年， 全香港只得一間， 如何可以做到Happy School？ 我們會和孩子很快樂很健康地成長， 教他們如何減低壓力。教育不只是停留在11年裡面，不要用是否入到大學去評估學校的成功與否，教育是終生的，大部份大學已經不教道德，所以在基礎教育裡面，我們很強調道德教育。」

要孩子成功 必要經歷失敗

曹校長建議有意入讀真道書院的家長，盡快向就讀「真道」學生的父母了解真確的形象，這絕對有助更清楚認識學校。另外，學校亦十分著重家校合作，他說：「因為香港已經很富裕，我看到現在的父母對孩子實在太好，根本沒有讓小朋友經歷患難，所以要讓孩子成功，必須要讓他們經歷失敗，利用失敗來進步才能獲得真正的成功。在孩子人生遇上失敗，是可以成為他們的踏腳石，如果家長現在對孩子太好，將影響他們面對未來人生的挫折。學校一定會與家長共同努力，遇到小朋友有偏差的行為， 不應互相怪責，請家長記住，在你們的心裏面，我們是站在一樣的方向，而不是對抗。」

不收、不看學生履歷

真道書院將於 2019 年 5 月 18 日或 5 月 25 日舉行面試，合共兩輪，有報名者均可進入首輪面試，之後再揀選約700至800位學生進入第二輪面試。首輪面試會以小組形式進行，內容以遊戲、活動及傾談為主。二輪面試須家長及學生一起參加，並以個別面見為主，面見日期將於8月下旬舉行。

簡介會最後亦有公佈學校收生準則，會以著重學生邏輯思考、智力發展、身體協調、創意思維、積極活潑、語言表達能力、對他人的關愛、行爲及自理表現、社交及溝通技巧為選取準則。助理校長戴健暉表示學校不會接收及查閱任何考生的履歷表。

2020/21學年料學費每年逾3萬

參考校網資料，2018-19年度基階一年級全年學費為 $28,600，分 10 期繳交，2019-20年度之學費將維持不變，該校擬向教育局申請調整2020-21年度之學費(增幅約6%)至$30,316，屆時會按教育局既定程序提出申請。

明早可登記第三、四場簡介會

如錯過首兩場簡介會的家長，可於明天3月19日 (星期二) 上午9:30開始登入學校網站留座3月30日舉行的第三及第四場簡介會：

https://www.logosacademy.edu.hk/tw/admission/admission-talk/

小一入學簡介會：

日期：3月30日（第三及第四場）

時間：上午10時至12時；下午2時至4時

名額：各1200

網上登記日期及時間：2019年3月19日 (星期二)上午9:30開始

網上留座

2020/21小一入學報名：

日期：即日起至2019年4月2日

報名

香港華人基督教聯會真道書院

第一校舍

地址：新界將軍澳嶺光街 5 號

電話: 2337 2126

第二校舍

地址：新界將軍澳勤學里 1 號

電話： 2337 2123