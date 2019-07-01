【校園天地】漢師德萃學校小一DreamStarter硏五色雪糕解決偏食

「我最喜歡的食物是雪糕 !」在漢師德萃學校首星期的DreamStarter課中，漢師德萃的老師和一班小一學生一起討論夢想。「夢想」這兩個字成為這班小朋友人生第一個DreamStarter課的開始。老師問小朋友 生活上最重視什麼? 他們都回答「金錢 !」這個答案當然讓老師感到驚訝，便立刻追問同學：「你們要金錢買什麼?」他們紛紛回答：「買雪糕！買超級英雄公仔！」於是，他們決定用這學年去實踐一個能把 同學最愛和重視的元素融合的夢想。以健康為中心的雪糕設計想法就在這十一位小一生中誕生。

(漢師德萃學校圖片)

根據2017年研究學童飲食習慣的數據指出，缺乏蔬菜是孩子偏食問題的第二位。相反，小朋友很喜歡吃雪糕。蔬菜和雪糕，為何不能放在一起呢？這班來自漢師德萃學校的小一學生希望把雪糕和蔬菜結合，利用五色食療的概念，創造出新口味和健康的雪糕雪條，化身為雪糕戰士，令小朋友喜愛的雪糕成為健康的食品，改變小朋友不愛食蔬菜水果的習慣！

「食容易，做很難」

決定好主題後，小朋友開始尋找做雪糕的方法。他們發現自己沒有雪糕機，亦不了解雪糕的製作過程。雖然面對不少問題和疑惑，但年紀小小的他們相信通過努力學習和尋找幫助，終有一天能成功做出五色雪糕。他們以五種顏色入手，主要是因為他們認為七彩顏色能更吸引小朋友的喜愛。另外，他們是參考了五色食療，不同顏色的水果也有他們的營養價值。於是，他們邀請了註冊營養師Novella Lui為漢師德萃的小朋友作講座，加強同學們對五色食療的認識。

此外，這班小一學生嘗試跟著YouTube做雪條，訪問同學們對蔬菜的喜好，亦到超市尋找和認識不同顏色的生果。就是這樣可愛的想法和努力行動，把這個城巿裡的有心人一個一個地連在一起。

(漢師德萃學校圖片)

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「重新認識」

這班小朋友的五色雪糕追夢故事得到Da dolce 意式雪糕公司的注意，讓他們參觀雪糕工廠，和幫助他們了解更多有關雪糕的知識。 一眾小一學生當天聽住大哥哥們對雪糕的介紹, 見證着雪糕哥哥如何製作雪糕，並能立刻品嚐，這些都讓老師及孩子們大開眼界，並注入更多硏製五色雪糕的想法。

(漢師德萃學校圖片)

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回到學校，經過老師和同學們的反覆討論和再接再厲，終於成功完成了五色雪糕裏的「紅」，「黃」和「綠」雪糕。這班小朋友的夢想，並不是夢幻的想像，他們需要確確實實地面對不同的困難，並團結一起地解決。他們這個「雪糕夢」在別人眼中好像是很容易達到，但對這班小一的孩子已經是一個自發自主自學的夢想成真。

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（內容由漢師德萃學校提供）

什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。