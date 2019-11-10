博士專才庫八成受資助者為港生　楊偉雄：本地生新科技表現出色

新一份《施政報告》在上月出台，「附篇」文件中提及創科範疇的11項新措施和挑戰內容。創科局局長楊偉雄今日（10日）發表網誌，表示吸納海外專才及培育本地人才，是業界非常關心及支持的一個範疇。他透露為期三年的「科技人才入境計劃」至今已經批出296個名額，而「博士專才庫」自去年8月起已經資助超過700名博士畢業生，當中有8成是本港大學畢業。他認為，本港學生在新科技範疇表現出色，海外專才為本地人才帶來嶄新的國際視野、行業知識及應用技術，令創科企業能夠培育更多本地人才。

創科局局長楊偉雄以《以體驗及實踐方式 培育本地創科人才》為題撰寫網誌，文中表示，本港學生在新科技範疇表現出色，而海外專才為本地人才帶來嶄新的國際視野、行業知識及應用技術，令創科企業能夠培育更多本地人才。楊偉雄透露，創科局從去年6月起以先導計劃形式推出的「科技人才入境計劃」，至今已經批出296個配額，當中四成是博士學歷，三成是碩士學歷；主要來自人工智能、金融科技和材料科學等全球最炙手可熱的科技範疇。

「博士專才庫」資助學生8成是本港畢業生

另外，在職培訓和實踐機會「研究員計劃」及「博士專才庫」為創科人才提供更多在職培訓和實踐機會。「研究員計劃」去年資助了700多名本地學士及碩士研究生，涵蓋的研究範疇亦愈來愈廣，包括生物科技、納米科技及材料科學、先進製造等。另外，「博士專才庫」自去年八月推出以來，已資助了超過700名博士畢業生，其中約八成是本港大學畢業。

新一份《施政報告》在上月出台，「附篇」文件中提及創科範疇的11項新措施和挑戰內容。楊偉雄今日發表網誌表示，吸納海外專才及培育本地人才，是業界非常關心及支持的一個範疇。（資料圖片）

楊偉雄：未來香港人才庫、職位與機會將大幅增加

創科局在去年推出「再工業化及科技培訓計劃」，以二比一的配對形式，與本地企業共同投入，為其員工提供在職高端科技培訓。楊指，截至今年十月底，計劃已有311個公開課程，涵蓋人工智能、大數據、金融科技、物聯網等不同科技範疇，並已批出資助供1700多名在職人士接受培訓。

楊偉雄表示，香港創科生態逐漸優化，除了科技園和數碼港創造職位之外，明年上半年亦將啟動兩個世界級「InnoHK創新香港研發平台」更會為香港創科業額外創造職位。他相信未來香港的創科人才庫、職位與機會將會大幅增加，為年輕人帶來更多希望。