民間記者會發言人、狄志遠促立獨立調查委員會　查周梓樂死因

22歲科大生周梓樂本周一（4日）凌晨於將軍澳衝突期間，從尚德邨停車場三樓墮下二樓平台，留醫至周五（8日）不治。新思維主席狄志遠和民間記者會發言人今日（10日）出席港台節目《城市論壇》表示，在政府和警方公信力每況愈下的情況下，政府必須成立獨立調查委員會調查周梓樂死因。 民間記者會發言人認為，「球員、球證」均是警方，難以查出真相；狄志遠則認為單靠死因庭只能尋找到周梓樂的死因，而非周梓樂整個死亡事件的因由，現時應先就今次的單一事件成立獨立調查委員會，坦言若只從現行機制調查，調查只會失效。

民間記者會發言人形容「球員、球證」全部都是警方，而政府現時不無所動、警方亦未有向公眾道歉，直言「警方查警方係是日最大笑話」。（城市論壇香港電台Facebook截圖）

香港科技大學學生周梓樂周一（4日）凌晨在將軍澳尚德停車場三樓墮下二樓平台重傷，導致腦出血、盤骨碎裂，在伊利沙伯醫院留醫5日後離世，其墮樓原因仍然成謎。就科大校長史維發聲明，就周梓樂事件要求警方解釋，民間記者會發言人認為校方處理得好，期望更多校長能夠「行出嚟」，為學生發聲，亦應譴責任何形式的暴力，包括制度上的暴力，以及警權暴力。

另外，他亦認為就周梓樂死亡和整個反修例運動，均應成立全面獨立調查委員會，直言「一定要搵到真相」。對於警方現由東九龍總區重案組接手調查周梓樂的死因，民間記者會發言人形容「球員、球證」全部都是警方，而政府現時不無所動、警方亦未有向公眾道歉，直言「警方查警方係是日最大笑話」。他亦質疑警方做事馬虎、「一時一樣」，警方就有否進入停車場、有否阻礙救護員前往搶救傷者亦有不同說法，認為應由獨立調查委員會解釋各樣迷思。

狄志遠認為單靠死因庭只能尋找到周梓樂的死因，而非周梓樂整個死亡事件的因由，現時應先就今次的單一事件成立獨立調查委員會，坦言若只從現行機制調查，調查只會失效。（城市論壇香港電台Facebook截圖）

新思維主席狄志遠表示欣賞科大校長史維就周梓樂死亡的事件的處理手法，他認為校長提出嚴厲的要求是合理，而所有方案的最終目的亦應是遏止暴力。狄志遠又認為大學校長並無權力解決社會現時的問題，解決問題的責任亦在於政府，續言政府應有更多政治判斷。

狄志遠續言，現時警方公信力已「非常低」，現行機制下的任何方案調查周梓樂的死因，亦只會失。他亦指，死因庭只能尋找周梓樂的死因，而非其整個死亡事件的因由，故政府應先就今次單一事件成立獨立調查委員會，調查如何造成周梓樂死亡，由退休法官任委員會主席；他亦認為，政府應就整個反修例運動成立全面獨立調查委員會，並應設特赦。

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教聯會會長黃均瑜認為現時社會下，任何言論或行為，應以「減低仇恨、減低暴力」為目標，呼籲任何人切勿在社會上「加油、加火」。（城市論壇香港電台Facebook截圖）

教聯會會長黃均瑜認為現時社會下，任何言論或行為，應以「減低仇恨、減低暴力」為目標，呼籲任何人切勿在社會上「加油、加火」。對於以警方重案組調查事件、召開死因庭研訊，又或成立獨立調查委員會，他則回應指「我答唔到你」，續言「我唔會反對或支持成立獨立調查委員會」，認為調查決定應交由政府衡量。