【逃犯條例】監警會對海外專家自行發表進度報告　感到失望

反修例運動引發的警民衝突不斷，監警會早前邀請5名國際專家，協助審視警方行動。其中一名成員Clifford Stott日前在Twitter上載專家小組聲明，稱監警會缺乏獨立調查能力。 監警會今日（10日）發表聲明，證實Clifford Stott發表的聲明的確由國際專家小組撰寫，惟主席和專家組列席成員均同意不會書面公布該份文件。監警會說，Clifford Stott所發佈的內容非專家組的公告，而是他的個人行動，故對他發文感到失望。

監警會說，Clifford Stott所發佈的內容非專家組的公告，而是他的個人行動，故對他的推文感到失望。（資料圖片）

監警會發聲明，Clifford Stott在個人Twitter帳戶分享的文件題為《進展報告》，證實由國際專家小組撰寫，但主席和專家組列席成員均同意《進展報告》不會書面公布該份文件，僅提交予主席，故目前監警會委員仍未有機會閱覽，認為應先安排委員審視報告。

監警會：維持2020年初交報告

監警會又指，主席一直屬意將該份《進展報告》首先提交予委員會作審議，故Clifford Stott教授發布的《進展報告》並非專家組的公告，而是他的個人行動，且該推文並未與監警會討論。

監警會說，會方非常重視意見交流的自由，但相信討論必須建立在相互信任的基礎上，對Clifford Stott教授在Twitter的文章感到失望。

監警會續指，將竭力於2020年初，就審視工作發表初步報告，涵蓋充足事實及初步結論，讓警方及特區政府在符合憲法的基礎上，採取適當的下一步跟進。

↓↓獨立專家小組聲明（英文版本）↓↓

共收到過千宗投訴

監警會又指，由年6月9日至今，近期大型公眾活動所衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」分別共有339宗及694宗。每一宗投訴個案的調查工作均由監警會及會方120名觀察員密切監察。