【逃犯條例】梁定邦同意專家小組說法：監警會必須有更大權力調查

反修例運動由6月至今仍未平息,政府一直堅持現行的監警會已可處理針對警隊的投訴。監警會近日邀請了5位國際專家來港協助審視。專家小組聲明指,監警會的調查權力有結構性的限制,必須加強權力範疇,包括須可向警方及其他組織為事件索取事實、迅速獲取到警方重要文件、以及改善處理警方以外的關鍵目擊證詞能力。 監警會主席梁定邦接受Now新聞訪問時表示,完全同意專家小組的說法,並會在明年初提交的首階段報告中提及會方現時沒有足夠權力搜證。

監警會國際專家小組接受Now新聞訪問時表示,小組將集中調查包括6月9日、6月12日、7月1日、及721元朗無差別襲擊事件和中上環衝突、811警方喬裝拘捕、831太子站衝突,以及新屋嶺扣留中心相關事件。專家小組稱現時接收到許多對警方的批評,惟至今取得的證據及文件不足以全面了解事件,暫時難以評價警方的行動。其中例如721元朗無差別襲擊事件,就警方到場時間、事態發展,需要有足夠證據,才可作全面分析。

另外,其中一位到港的專家、英國基爾大學自然科學研究院院長Clifford Stott教授於日前(8日),在其Twitter上發表獨立專家小組聲明,指出分析了監警會對本港示威活動的調查能力,監警會權力及獨立調查能力不足,有「結構性限制」(structural limitations),需要加強權力範疇,包括須可向警方及其他組織為事件索取事實、迅速獲取到警方重要文件、以及改善處理警方以外的關鍵目擊證詞能力。

監警會其中一位專家Clifford Stott教授指,監警會調查權力不足,須由獨立機關深入調查。 (Clifford Stott twitter 頭像截圖)

就專家小組的說法。監警會主席梁定邦表示完全同意,續指會在明年初提交首階段報告中,同時提及監警會現時沒有足夠權力搜證。他又表示,理解警方近月的行動繁忙,在提交文件方面可能有延誤,監警會會繼續與他們聯繫,警方亦承諾會配合。梁定邦希望發表首階段報告後,能為社會、政府及警方找到出路,又重申屆時應考慮是否需要成立獨立調查委員會。

國際專家小組成員簡歷

1. Sir Denis O'Connor

- 女王陛下警察監察局 (Her Majesty's Inspectorate of Constabulary)總督察 (2008 –2012)

- 英國劍橋大學犯罪學研究中心2012 Radzinowicz Fellow 及講師 (2013 –至今),負責教授包括香港在內的世界各地警察領袖研究生課程

- 薩里郡警察局局長 (2000 – 2004)

- 女王陛下警察監察局報告: “Adapting to Protest” (2009) , “Adapting to Protest – Nurturing the British Model of Policing” (2009) 及 “The rules of engagement – A review of the August 2011 disorders” (2011)

- 曾參與1981 年Scarman Inquiry、1999 年Stephen Lawrence Inquiry, 以及2012年Leveson Inquiry

2. Colin Doherty 法官

- 新西蘭警察行為獨立調查局 ( Independent Pol ice Conduct Authority)主席 (2017 – 至今)

- 新西蘭地方法院法官

3. The Hon Michael F. Adams QC

- 澳洲新南威爾斯州執法與行動委員會(Law Enforcement Conduct Commission)總監 (2017 –現在)

- 新南威爾斯州最高法院法官 (1998 – 2017)

- 執法與行動委員會於2018 年及2019 年共發布了9 份有關不同城市警察行動的調查報告

4. Clifford Stott 教授

- 英國基爾大學自然科學研究院院長

- 主要研究議題包括人群行為的動態、騷亂、涉及公共秩序的警務行動等

- 曾合著論文 “Crowd action as intergroup process: introducing the police perspective” (1998) 和 “The role of crowd theory in determining the use of force in public order policing” (2009)

5. Gerry McNeilly

- 大律師及律師

- 加拿大安大略省獨立警務督查主任 ( Independent Pol ice Review Director ) (2008 –2019)

- 加拿大公民監察執法協會(Canadian Association for Civilian Oversight of Law Enforcement )主席 (2018 – 2019)

- 安大略省獨立警察審查主管辦公室在2012 年發布了 “Policing the Right to Protest: G20 Systemic Review Report”