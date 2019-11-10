【逃犯條例】專家小組指監警會權力不足　政府：審視報告後再決定

反修例示威持續不斷，警民衝突無日無之，政府一直堅持由監警會調查，特首林鄭月娥今年9月初邀請5名國際專家組成小組，協助審視連串事件。不過，監警會國際專家小組成員昨發聲明，認為監警會的權力及獨立調查能力，不足以應付近期的事件，建議由獨立機構進行調查。 政府發言人回覆傳媒查詢時表示，今次審視目的在於查找事實，並找出未來方向，強調絕非最終的報告。發言人說，審視工作艱巨、複雜，涉事活動亦不斷發展，需要給予監警會時間和空間專注完成有關工作，政府將密切關注審視結果，仔細研究審視報告的所有建議，才決定採取任何跟進行動。

全港各區繼續有示威活動。（鄭子峰攝）

監警會副主席張華峰接受《香港01》查詢時表示，海外專家對香港情況未必了解得透徹，又指早前與專家小組就保密會議內容達成共識，認為對方不應發表公開聲明，監警會下星期將召開特別會議討論。

張華峰否認調查過程或向警方取證有困難，認為成立獨立調查委員會反而更難調查，強調監警會處理過不少富爭議案件，是具有公信力的監督機構；若有其他好的建議改善監警會職權，委員會參考。

監警會主席梁定邦今日接受傳媒訪問時表示，完全認同專家小組的意見，並會在明年初提交的首階段報告中提及會方現時沒有足夠權力搜證。