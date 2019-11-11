【11.11三罷】葵芳示威者以雜物築路障、襲警　 交警電單車衝人群

反修例風波持續，今日（11日）有網民發起「三罷」行動，並號召早上七時於各區進行堵路行動。在葵芳，自7時許開始有人以雜物築起路障，追趕期間，有交通警駕駛電單車突然向前，駛向示威者及記者，兩名示威者因此受傷，一人腳腕受傷，一人未知傷勢。

由今早7時許，有逾50名示威者於葵芳站D出口組成人鏈，呼籲市民今日響應三罷，當中不少為學生。他們高呼「星期一三罷」、「返少陣工係咪會死呀？」有途經市民斥在場人士為「廢青」、「讀屎片」。期間一名中年男子硬闖離開葵芳地鐵站時，被指打學生，其後被「私了」，口部受傷流血。

另外，不斷有市民移開於葵富街路障，但示威者立刻重新設置，雙方不斷發生口角，亦有旅遊巴蹍過前面的雜物前行。

被撞男子腿部受傷。(黃詠榆攝)

到稍後8時許，有示威者於新都會廣場對出公路堵路，以雜物築成路障，突然示威者與有數名交通警發生口角。有一名交通警駕駛電單車向前，駛向示威者及記者，示威者其後以雜物擲向警方。記者現場所見，一人即時倒地，抱著雙腳。有在場急救員指，二人受傷，其中一人清醒，腳腕受傷，另外一人未知傷勢。

示威者再退至興芳路和葵富路交界，期間與約十名警員發生衝突，有人「起飛腳」踢到在場警員，另一名警員隨即拿出手槍指向示威者，並有大批軍裝警增援。其後，警員在附近拘捕一名身穿灰色上衣的男子，惟未透露該名男子干犯何罪。

約上午9時，在場有約20名防暴警員和速龍小隊成員清除路障，不斷以天橋上的市民對罵，一度舉起槍指向天橋。而清理路障後，警員已散去，在場亦不見示威者。