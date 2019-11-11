綠惜地球批香港成廢塑料自由港 　籲政府做好把關

香港是自由港，轉口全球塑膠垃圾也非常「自由」，常年向發展中國家輸出垃圾。綠惜地球調查發現，本港分別是今年泰國（首9個月）和菲律賓（頭7個月）的第二及第三廢塑料來源地。過去一年，東南亞國家飽受洋垃圾之苦，近月相繼向輸出地退運數百個問題貨櫃，當中三宗涉及香港。 綠惜地球促請政府做好把關，一方面，不要淪為歐美國家垃圾污染東南亞環境的「幫兇」；另一方面，亦應避免香港的推填區成為發達國家的垃圾場。

綠惜地球創辦人劉祉鋒促請政府做好把關。（袁澍攝）

綠惜地球指出，管制全球有害及生活垃圾貿易的《巴塞爾公約》今年5月已經決議，將在2021年起規管全球廢塑料貿易，即除非得到入口國家的批准，否則不得輸出混合、不可回收及受污染的塑料垃圾。綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，香港如果不加強及收緊管制，難免面臨垃圾退運衝擊，或者淪為污染東南亞國家的「幫兇」。

綠惜地球指，儘管中國內地2017年宣布禁止「洋垃圾」進口，但2018年香港仍然轉運了28萬公噸的廢塑料，八成轉口往泰國、馬來西亞、越南等東南亞國家，是多個東南亞國家的廢膠主要來源地。另外，根據香港統計處數字，近三年香港出口的廢塑料總量中有高達65.5%是難以歸類的塑料，即「香港貨物協調制度」編號為。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，香港如果不在此刻加強及收緊管制，難免面臨垃圾退運衝擊，或者淪為污染東南亞國家的「幫兇」。（袁澍攝）

過去數月，東南亞國家向廢膠輸出地退回數百個有問題貨櫃，3宗涉及香港。綠惜地球指，香港的廢塑料出入口管制過於寬鬆，令大量垃圾經香港輸出其他國家，很多報稱可以回收的廢塑料，經常夾雜著無法回收再造的塑料垃圾。

許多垃圾貿易商在香港成立公司，再以香港名義轉口到其他國家。綠惜地球創辦人劉祉鋒表示，發達國家因為「風險管理」等因素將垃圾運來香港再轉口，但萬一被當地海關拒收則只會退回香港。他呼籲香港政府應該加強情報收集及執法工作，特別重點檢查難以分類的廢膠垃圾；另外政府亦應該提高對船公司貨物文書監管要求，加強抽驗貨物，促使船公司協力把關。