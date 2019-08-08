【Patagonia】一千萬個回收膠樽製成環保袋款　廢料問題設計解決

Patagonia作為良心品牌，不但重視社會責任，同時不鼓勵過度消費，故此產品以實用性為主，並經常為環保出一分力。 當然，業務成功與正確理念攜手並進。近日更推出全新袋款系列，採用一千萬個回收膠樽所製成。

全新袋款系列採用一千萬個回收膠樽製成（Patagonia）

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Patagonia向來非常關心社會、環境和氣候變化等問題，盼望直至2025年，所有產品只運用可再生及回收材料，並在整個業務進一歩減少碳排放量。該品牌正朝著正確方向發展，同時已在一年內通過使用再生材料，減低了2萬噸二氧化碳。雖然到今年為止，產品所運用的材料當中，將已接近70％是回收或再生材料。他們目標是走向一種環保運營的商業模式，希望製造出來的產品，讓消費者感覺良好。就如品牌曾推出「Why Waste It？」計劃，並與本港社區發泡膠回收機構迷失的寶藏合作，進行發泡膠回收行動，讓回收物料被適當處理，從而減少浪費及提高消費者環保意識。

Patagonia全新袋款系列（Patagonia）

Patagonia全新「Black Hole Bag」系列，採用一千萬個回收膠樽製成，並使用100％回收物料，一共有25種款式，包括輪式行李袋、斜揹袋、背囊及腰包等設計。更環保的黑洞系列，當然不會使人失望，一如以往非常耐用並且防水。

對於未來而言，將回收膠樽製成產品，無疑是一種趨勢。但對於Patagonia來說，卻是一個激動人心的時刻，通過改造經典產品，讓品牌證明回收和可持續發展計劃，不光只是營銷機會，它們更是未來，亦是公司一路以來維持的理念。

全新系列鼓勵消費者進行膠樽回收外，與此同時提醒大家回收與源頭減廢的重要性。