【環保設計】木材廢料結合匠人玻璃　手作家品打造簡約綠色家居

最近環保議題再成全球焦點。要將環保理念帶至家居，已是大勢所趨。 加州設計師Melanie Abrantes早於2013年提倡綠色家居，回收木材、水松等廢料，結合當地匠人玻璃製品，製作簡約家品。 最近設計師推出新系列，取材加州自然風貌，藉設計讓加州陽光添注於大眾日常。

加州設計師Melanie Abramtes多年來將廢棄木材改造成簡約實用家品。（Melanie Abramtes）

環保議題近月再次成為全球焦點，環保組織Extinction Rebellion倡議的氣候運動在全球60個城市遍地開花，促請各國政府及私人企業聯手阻止氣候暖化，減少碳排放量。九月聯合國氣候峰會上，66個國家承諾於2050年前達成二氧化碳淨零排放，成效如何有待觀察。不過，環保由生活細節做起，綠色家居已成大勢所趨。

市面上不乏各式環保家品，速食時裝龍頭Zara於今年7月推出一系列可持續玻璃家品，將舊有玻璃器具回收再造，重新燒製成各式raw-shaped器皿。這一邊廂，大企業終於醒覺「洗底」，擺脫「破壞環境」的標籤，另一邊廂，不少獨立設計師多年前早已成為「環保小先鋒」，將廢棄物料手作成美觀又實用的家品。

Zara Home今年7月推出再生玻璃家品系列。（IG@Zarahome）

來自加州的設計師Melanie Abramtes意識到近十年來，美國人重視物質消費，造成浪費，故於2013年創立個人工作室，收集廢棄木材、水松，親手打磨雕鑿，將迥異的材質結合，重塑成花瓶、碗碟、瓶罐等實用家品，簡潔設計中帶點點日系禪味，為家居打造出樸實文藝氛圍。

收集廢棄木材之餘，Melanie亦有搜羅當地玻璃匠人製品。本來略嫌平淡的玻璃瓶，加上實木、水松木的點綴後，不同材質紋理並置，搖身一變成簡約又實用的花瓶。實在難以想像本來不起眼的廢棄物料，稍經設計師改造，竟可變成如此精緻的家居藝術品。

最近，Melanie Abrantes再推2019FW家品系列。系列取材自加州海岸自然風光，創作一如既往用上天然原料，加上暖色調的木質，隱約令人聯想到加州的陽光與海灘。系列簡潔富現代感，其中最特別的莫過於一組水松製圓罐，蓋上加有球形手把，環保之餘亦玩味十足，將環保美學進一步發揚光大。

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