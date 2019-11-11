【綠置居2019】蝶翠苑單位不足350呎　較大單位只能選青衣青富苑

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，合共提供3,696伙，預計今年底接受申請。 據了解，蝶翠苑提供的單位面積較細，若要選購超過350呎的單位，買家只能選擇青富苑，項目可提供455至471呎的中型單位，惟數量較少，只佔單位數目15%。 至於揀樓次序，單身人士仍然排在最後，而受公屋清拆計劃影響的單身人士，可較一般單身人士先揀樓。

柴灣綠置居項目蝶翠苑，售價最平98萬元。(資料圖片)

蝶翠苑共提供828伙。據了解，蝶翠苑的單位面積較細，實用面積約187至320呎，其中不足200呎的單位共216伙，佔屋苑的單位總數26%。若有意選購較大單位的買家，料只能選擇另一屋苑。

至於青富苑則提供共2,868伙，據悉當中同樣有632伙單位的實用面積不足200呎。不過，其屋苑的提供單位種類較多元化，共有596伙面積約380至400呎。另外亦設440伙中型單位，面積達455至471呎。

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單身者揀樓次序排最後

在揀樓次序中，據悉有關安排一如以往，受公屋清拆計劃影響的家庭申請者（美東邨美東樓及美寶樓、白田邨第9、第10、第11、第13座）能優先揀樓，其次為「家有長者」的家庭申請者，然後為其他家庭申請者。

值得留意是，今次單身者的揀樓次序繼續排在最後，而受上述公屋清拆計劃影響的單身申請者，則排在一般單身人士前面。

青衣綠置居項目青富苑，售價最低只是82萬元。(資料圖片)

十年內不能補地價轉讓

轉售方排方面，早前房委會已通過新的轉售限制。居屋及綠置居的業主買入後起計10年內，不能以補地價方式於公開市場轉售單位。

未補地價的單位綠置居業主，可於首次轉讓日期起計首兩年，於第二市場以不高於原價轉售予綠表申請者；而從第三年起，則可自行議定價格售予綠表人士。