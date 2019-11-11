【綠置居2019】青衣青富苑、柴灣蝶翠苑定價出爐　最平82萬上車

新一期綠置居定價出爐！消息指，柴灣柴灣道項目蝶翠苑，定價由98萬至207萬元；青衣青衣路項目青富苑，定價則介乎82萬至273萬元。所有單位全部以市價49折發售，合共提供3696個單位，暫定12月接受申請，明年3月攪珠、同年5月揀樓，房委會將繼續接受網上申請。

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消息指，綠置居2019計劃敲定12月推出接受申請，房委會資助房屋小組將於11月15日商討各項細節。

據了解，房委會指剛完成抽籤的居屋2019計劃，定價為市價59折，由於綠置居定價會依據該年度的居屋計劃定價減一成，故今共綠置居計劃將定於市價49折發售。

售價介乎82萬至273萬

消息指，位於柴灣道的蝶翠苑項目，定價介乎98萬至207萬元，平均呎價6,100元，涉828個單位。而位於青衣路的青富苑項目，定價介乎82萬至273萬元，平均呎價5,460元，涉2868個單位。換言之，由於綠表買家可以承造九成半按揭，即最少只需4.1萬首期，就可上車。

柴灣蝶翠苑預計將於2022年8月31日落成，而青衣青富苑則預料2023年4月30日落成。

為單身人士預留400個配額

據悉，是次申請費用為250元。若申請今年居屋時同意「一表兩抽」、而當時又未能成功購買單位的綠表申請人，將會自動納入今次申請之中。若申請類別有變，而該類別會影響選樓次序；申請人便須先通知房委會。

同時，房委會會為「家有長者」申請人會預留1100個配額；單身人士則有400個。

重售12伙麗翠苑單位

除了蝶翠苑及青富苑，據悉今次亦有12個重售單位，單位來自上期綠置居項目長沙灣麗翠苑，其中一伙屬於452呎大單位，平均呎價為7280。

消息指，出售蝶翠苑及青富苑及12個重售單位後，總售樓收益為約63億元，扣除工程費用後，料運作盈餘為20.3億元。