【綠置居】準買家揀樓心儀單位扣起空手回　翌日突釋出：唔公平

以42折推售的綠置居長沙灣麗翠苑，今年3月底開始揀樓。現時揀樓程序已進入尾聲，家庭配額已經用盡，單身人士將會於今日（30日）起揀樓。 《香港01》日前接獲準買家投訴，稱在揀樓日時，發現部份心儀單位被留起，最後被逼放棄揀樓。不過，翌日卻發現相關單位又被釋出，更已被選購，質疑對當日到場的準買家不公，「好失望！點解因為房署行政失當，令到當日揀樓的人蒙受損失？」 房屋署發言人回覆查詢時指，按一貫做法單位一旦被揀選，會被列作「已選單位」，揀樓次序較後的申請者不能揀選同一單位，倘成功揀樓者其後決定放棄，署方會在辦妥所需手續後的下一個選樓日重推，供當天選樓的申請者揀選，認為做法無問題。

以市價42折推售的長沙灣東京街麗翠苑綠置居，共推售2, 545伙單位，早前已開始揀樓。（資料圖片）

黃先生上周三（22日）獲邀揀樓。他指出，一直心儀面積約280平方呎單位，在他揀樓當日，被列作「未售單位」的280呎單位只剩下11個，其餘大多屬最細單位，面積約180呎。

揀樓人數太多 無法即日處理簽約繳款程序

黃先生說，揀樓當日發現有約數十間280平方呎的單位，被列作「已選單位」。他引述職員當日的回答，指上述的「已選單位」已在5月21日被選走，但由於昨日到場人數太多，職員無法處理眾多的簽約及繳款程序，故才列作「已選單位」，而非「已售單位」。

記者翻查資料，房委會在當日（5月21日）共邀請了3,000名中籤者揀樓。

早前獲邀揀樓的黃先生指出，揀樓翌日後才突然發現，當日被列作「已選單位」的數十個心儀單位，有部份突然重新開放予買家選購。（資料圖片）

職員稱不能選購「已選單位」

黃先生說，直至他揀樓的時候，他本來滿心歡喜，以為可挑選餘下11個心儀「未售單位」單位。不過，由於他排行較後，最後單位已被當日較前的中籤者買走。

他查問職員能否選購上述的「已選單位」，職員卻指，由於相關單位已被揀，即使未簽約及繳款，他亦不能挑選。結果他當日未有選購任何單位，最終失望而回。

揀樓翌日單位離奇「復活」

黃先生指出，他在翌日（23日）突然發現，原本已列作「已選單位」的心儀單位，有十多間部份突然重新開放予買家選購，質疑房屋署行政失當，無法​即日處理簽約繳款程序，令單位最終被留起，導致當日揀樓的人蒙受損失。

他指出，今次他雖然有幸揀樓，但卻因房署嚴重行政失當，而失去購買心儀單位的機會，即使打算申請新一期居屋，亦不知能否有幸中籤，他說：「我覺得好唔公平，希望房屋署可以下次做得好啲。」

尹兆堅：房署考慮不周

房委會委員、民主黨立法會議員尹兆堅批評，房屋署考慮不周到，若「已選單位」後來再被釋出，不應讓後來一批的揀樓人士「打尖」選購，而應按揀樓次序，邀請當日揀樓時單位被留起的中籤者再到場揀選，他說：「唔係點解要抽籤？如果唔係按中籤次序去揀樓，仲有咩意義？」

尹兆堅認離，房屋署會應邀請當日揀樓時，單位被留起的中籤者再到場揀選。（資料圖片）

房屋署：做法合適

房屋署回覆查詢時指，按一貫的銷售安排，單位一旦被揀選，會被列作「已選單位」，選樓次序較後的申請者應然不能揀選同一單位。如某申請者在成功揀選單位後決定放棄該單位，署方會在辦妥所需手續後的下一個選樓日重推，供當天選樓的申請者揀選。

署方又指，在一般情況下，申請者會在選樓當日簽署買賣協議，但5月21日由於成功選樓的人數眾多，部份申請者獲安排於5月22日簽署買賣協議，署方認為做法合適。