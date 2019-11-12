【11.12】示威持續　多校現警民衝突　七間大學周三續停課

反修例風波持續，網民今日（12日）號召發起「黎明行動2.0」破曉行動，多區出現堵路，其中香港理工大學通往紅磡港鐵站的天橋，有示威者將雜物投擲到橋底馬路堵塞交通。有防暴警在場拘捕多人，有學生投訴到場了解時遭防暴警襲擊受傷。理大校方下午宣布，由於校園受到廣泛破壞，宣布取消明天（13日）所有課堂取消，繼續停課。 香港中文大學今日亦有黑衣示威者在校內與警方發生衝突，校方宣布明天課堂將會取消。而香港浸會大學、教育大學、公開大學及樹仁大學亦公布明日停課。 而本來一度宣布明日復課的嶺南大學，在晚上約9時半公布，因應今晚多區交通阻塞、警察與示威者衝突情況惡化，管理層考慮師生安全後，決定明日繼續關閉校園，並取消所有課堂。

理大近紅隧校門被示人用大量雜物堵塞。（張浩維攝）

香港理工大學校方下午宣布，鑑於校園受到廣泛破壞，繼今日全日停課外，將取消明天所有課堂，而原定於本星期（13日至16日） 舉行的畢業禮亦將延期舉行，詳情將另行通知。

↓↓↓多間大學今日發生警方及示威者衝突，中大多人受傷↓↓↓

+ 39 + 38 + 37

中大：發生衝突的風險極高

中大下午表示，鑑於校園範圍持續有示威者與警方對峙，發生衝突的風險極高，而且附近多段道路遭堵塞，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，宣布明天課堂將會取消。至於有關醫學院於醫院及診所的課堂，以及在中環美國銀行中心進行的課堂，同學可向其所屬學系或學院查詢相關安排詳情。

校方表示，學生及教職員的安全是大學的首要考慮，呼籲各人盡量遠離危險，留在安全的地方；各部門員工若有安全上的顧慮，可以不必返回辦公室，各學系及單位應彈性處理個別教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

浸大也指因為交通問題及受破壞設備仍待維修，明日課堂繼續取消。校方表示，教職員可彈性安排工作，並提醒各人遠離危險，留意個人安全至上。

此外，香港教育大學及公開大學亦宣布，取消明日所有課堂及考試，並呼籲師生注意安全。而香港樹仁大學直言，認為教與學不應輕率中斷，惟本港近日公共交通嚴重受阻，師生回校有實際困難，故決定明天全日停課，樹仁亦呼籲同學注意自身安全，留意社區隨時發生的衝突情況，切勿參與違法活動，遠離暴力和危險的地方。



嶺大：警民衝突惡化 安全為由決定明日繼續停課



嶺南大學今日傍晚一度宣布，明日恢復所有課堂和校園的正常運作，惟至晚上約9時半，嶺大公布，鑑於今晚多區交通阻塞、警察與示威者衝突情況惡化，嶺大管理層再次詳細考慮同學及教職員安全後，決定明日繼續關閉校園，並取消所有課堂。校方指，所有院系部門將停止辦公，設施亦會暫停開放，而嶺大呼籲老師作特殊安排（如使用電子學習平台），以確保停課不會對同學學習帶來嚴重影響。嶺大亦再次提醒師生時刻以個人安全為上，遠離危險地方和違法活動。