【年宵2020】維園最大熟食檔20萬成交貼近底價　低去年六成

食環署早前宣布，2020年農曆年宵市場將不設乾貨檔位，只設熟食及濕貨檔位，並將檔位底價減至去年的一半。以維園年宵檔位為例，濕貨檔位底價為5,440元，而快餐攤位底價由100,390元至187,430元。 靠近銅鑼灣出口的快餐檔位，以202,000成交，較去年52萬元成交低近62%；三個快餐檔的總成交價，也不足41萬元。競投時不少人只「你眼望我望」，待食環拍賣官指將收回檔位才出價，反應有別以往，頗為冷淡。

今年首次要重新競投，有花農不滿，全部離場。（梁煥敏攝）

投得近天后出口的快餐檔B的鄭小姐以接近底價投得檔位，她表示，相信香港人會和平理性，不擔心。

黃小姐投得C檔。（粱煥敏攝）

60個濕貨檔僅半數有人要

維園年宵3個快餐檔及180個濕貨攤位今年移師到荔枝角政府合署公開競投，上午約10時35分開始競投，快餐攤位底價由100,390元至187,430元。靠近銅鑼灣出口的快餐檔A，以202,000成交，比底價僅高7.8%；另外兩個檔位則以近底價的100,390元及100,590元成交。

此外，上午時間已競投約60個濕貨檔，當中有超過一半數檔位收回，食環署決定重新競投，以往花農反應熱烈，但今年亦顯得非常審慎。